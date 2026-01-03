روبیو: پس از بازداشت مادورو، اقدام دیگری علیه ونزوئلا در پیش نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، سناتور مایک لی، عضو سنای آمریکا اعلام کرد که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه این کشور به او اطلاع داده است که نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا بازداشت شده و برای رسیدگی به اتهامات کیفری محاکمه خواهد شد.

لی گفت: پس از اقدام میدانی شب گذشته، مستقیماً با روبیو گفت‌وگو کرده است.

سناتور لی در شبکه اجتماعی ایکس (X) نوشت: روبیو به من اطلاع داد که مادورو توسط نیروهای آمریکایی بازداشت شده تا در این کشور، بابت اتهامات کیفری محاکمه شود و اقدام میدانی که شب گذشته، شاهد آن بودیم برای حفاظت و دفاع از افرادی به‌کار گرفته شد که در حال اجرای حکم بازداشت بودند.

این سناتور افزود: این اقدام «احتمالاً» در چارچوب اختیارات ذاتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ذیل اصل دوم قانون اساسی برای حفاظت از نیروهای آمریکایی در برابر حمله‌ای بالفعل یا قریب‌الوقوع قرار می‌گیرد.

لی به نقل از روبیو نوشت: اکنون که مادورو در بازداشت آمریکا است، انتظار نمی‌رود اقدام دیگری در ونزوئلا صورت گیرد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترامپ اعلام کرد آمریکا با موفقیت یک حمله گسترده علیه ونزوئلا انجام داده و مدعی شد مادورو و همسرش دستگیر و از این کشور منتقل شده‌اند.

مقامات ونزوئلایی، نداشتن دسترسی به رئیس‌جمهوری این کشور را تأیید کرده و از آمریکا خواسته اند درباره زنده بودن مادورو، مدرک ارائه کند.

کاراکاس، هدف اقدامات واشنگتن را ایجاد دولت دست نشانده و تسلط بر منابع نفتی ونزوئلا اعلام کرده است.