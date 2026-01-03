دریافت 29 MB کد خبر 6711206 https://mehrnews.com/x3b4bq ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۴۴ کد خبر 6711206 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۴۴ خشم مردم ونزوئلا از ربوده شدن رئیسجمهور کشورشان توسط آمریکا خیابانهای کاراکاس شاهد حضور مردم ونزوئلا است که اقدام آمریکا از ربودن رئیسجمهور کشورشان توسط آمریکا خشمگین هستند. کپی شد مطالب مرتبط تظاهرات گسترده حامیان «مادورو» در کاراکاس+ فیلم دادستان کل آمریکا: مادورو و همسرش به اشد مجازات خواهند رسید وضعیت پایگاه هوایی لاکارلوتا کاراکاس پس از بمباران ارتش آمریکا دادستان کل ونزوئلا: دولت آمریکا مسئول امنیت «مادورو» و همسرش است مکزیک: حمله به ونزوئلا نقض منشور سازمان ملل است طعنه «فایننشال تایمز» به «ترامپ» در پی ماجرای ربایش «نیکلاس مادورو» روبیو: پس از بازداشت مادورو، اقدام دیگری علیه ونزوئلا در پیش نیست برچسبها نیکلاس مادورو نیکولاس مادورو ونزوئلا ارتش آمریکا حمله آمریکا به ونزوئلا
