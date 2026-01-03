دادستان کل آمریکا: مادورو و همسرش به اشد مجازات خواهند رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، پاملا باندی دادستان کل آمریکا اعلام کرد که نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا و همسرش سیلیا فلورس در حوزه قضائی جنوب نیویورک تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان کل آمریکا، رئیس جمهوری ونزوئلا و همسرش را به نقش داشتن در قاچاق مواد مخدر و تروریسم متهم کرد.

در شرایطی که ربایش مقام ارشد یک کشور، نقض فاحش حقوق بین الملل است، باندی افزود: مادورو و همسرش به زودی در دادگاه‌های آمریکا به اشد مجازات خواهند رسید.

پیشتر طارق صعب، دادستان کل ونزوئلا ربایش مادورو را محکوم کرد و خواستار آزادی او شد.

صعب به برکناری و بازداشت موقت هوگو چاوز در آوریل ۲۰۰۲ و بازگشت دوباره او به قدرت اشاره کرد و آن را لحظه‌ای تعیین‌کننده در تاریخ سیاسی ونزوئلا دانست.

وی از مقامات دولتی و دادستان‌های ونزوئلا خواست تا نقض گسترده حقوق بشر در عملیات آمریکا را مستندسازی کنند و مستقیماً از سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری خواست وارد عمل شوند.

دادستان کل ونزوئلا گفت: از سازمان ملل در این لحظه می‌خواهم که زبان بگشاید. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر کجا هستند که نسبت به این عملیات بزدلانه که جان بی‌گناهان را گرفته و رئیس‌جمهور و همسرش را ربوده، واکنش نشان دهند؟

کاراکاس، هدف اقدامات واشنگتن را ایجاد دولت دست نشانده و تسلط بر منابع نفتی ونزوئلا اعلام کرده است.

کشورهای مختلف، اقدام آمریکا در ربایش مادورو را نقض حاکمیت سرزمینی و تمامیت ارضی و استقلال یک کشور عضو سازمان ملل اعلام کرده اند.