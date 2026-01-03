  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۵۰

دادستان کل آمریکا: مادورو و همسرش به اشد مجازات خواهند رسید

دادستان کل آمریکا: مادورو و همسرش به اشد مجازات خواهند رسید

دادستان کل آمریکا گفت: رئیس‌جمهوری ونزوئلا و همسرش به اشد مجازات خواهند رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، پاملا باندی دادستان کل آمریکا اعلام کرد که نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا و همسرش سیلیا فلورس در حوزه قضائی جنوب نیویورک تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان کل آمریکا، رئیس جمهوری ونزوئلا و همسرش را به نقش داشتن در قاچاق مواد مخدر و تروریسم متهم کرد.

در شرایطی که ربایش مقام ارشد یک کشور، نقض فاحش حقوق بین الملل است، باندی افزود: مادورو و همسرش به زودی در دادگاه‌های آمریکا به اشد مجازات خواهند رسید.

پیشتر طارق صعب، دادستان کل ونزوئلا ربایش مادورو را محکوم کرد و خواستار آزادی او شد.

صعب به برکناری و بازداشت موقت هوگو چاوز در آوریل ۲۰۰۲ و بازگشت دوباره او به قدرت اشاره کرد و آن را لحظه‌ای تعیین‌کننده در تاریخ سیاسی ونزوئلا دانست.

وی از مقامات دولتی و دادستان‌های ونزوئلا خواست تا نقض گسترده حقوق بشر در عملیات آمریکا را مستندسازی کنند و مستقیماً از سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری خواست وارد عمل شوند.

دادستان کل ونزوئلا گفت: از سازمان ملل در این لحظه می‌خواهم که زبان بگشاید. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر کجا هستند که نسبت به این عملیات بزدلانه که جان بی‌گناهان را گرفته و رئیس‌جمهور و همسرش را ربوده، واکنش نشان دهند؟

کاراکاس، هدف اقدامات واشنگتن را ایجاد دولت دست نشانده و تسلط بر منابع نفتی ونزوئلا اعلام کرده است.

کشورهای مختلف، اقدام آمریکا در ربایش مادورو را نقض حاکمیت سرزمینی و تمامیت ارضی و استقلال یک کشور عضو سازمان ملل اعلام کرده اند.

    نظرات

    • NP AE ۱۷:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      5 0
      پاسخ
      کشوری که طمع به نفت غارت از منافع ملی سایر کشورها ملت ها داره چرا هر چیزی رو بهانه می کنه . اغلب تخریب شخصیت ها در فضای مجازی در افکار عمومی ملت های دنیا ، یعنی اون شخصیت کارش عملکرد رفتارش درسته و خوار شده تو چشم شما .
    • IR ۱۷:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      5 1
      پاسخ
      اگر چین ویا روسیه این کار میکرد اگر چین رهبر تایوان می ربود چه اتفاقی می افتاد
    • IR ۱۷:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      3 1
      پاسخ
      به چه جرمی فقط بخاطر نفت ونزویلا
    • NP AE ۱۹:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      2 0
      پاسخ
      از کی تا الان ربوده شدن یک رهبر کشور شخصیت مردمی اونم با همسر خودش در کاراکاس که قطعا توسط همکاری خیانتکار صورت گرفته انجام شده شده برای شما غارتگران نفت منافع ملی شده افتخار !!
    • ناشناس IR ۲۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      7 0
      پاسخ
      جنگله ! قوانین بین المللی چیه جز برای به اسارت کشیدن ملتها !! وقتی خودشون به هیچ چیز پایبند نیستند
    • مهدی IR ۲۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۳
      1 0
      پاسخ
      برای حیات در دنیای امروز باید قوی شد فقط همین ، آشوبگرهای احمق این را بفهمند ایران را ضعیف می‌کنند
    • IR ۰۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      خدای من چه جنگلی شده

