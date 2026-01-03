مکزیک: حمله به ونزوئلا نقض منشور سازمان ملل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، «کلودیا شینباوم» رئیس‌جمهوری مکزیک اعلام کرد که دولت او به‌شدت اقدامات نظامی آمریکا در ونزوئلا را محکوم و مردود می‌داند.

وی گفت: حملات علیه ونزوئلا نقض منشور سازمان ملل متحد به‌شمار می‌رود.

وزارت امور خارجه مکزیک نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: دولت مکزیک به‌شدت اقدامات نظامی یکجانبه علیه ونزوئلا را محکوم و مردود می‌داند. این اقدام، نقض آشکار ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد است.

در این بیانیه آمده است: مذاکره تنها راه‌های مشروع و مؤثر برای حل اختلافات موجود هستند و مکزیک آمادگی خود را برای میانجی‌گری اعلام می‌کند.