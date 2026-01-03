ترامپ: مادورو به یک کشتی منتقل شده و به نیویورک برده خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه تلفنی با شبکه فاکس نیوز گفت: من دستگیری مادورو را از تلویزیون تماشا کردم. من یک هفته پیش که با مادورو صحبت کردم، به او گفتم که باید تسلیم شود، اما در نهایت ما باید کاری انجام می‌دادیم.

ترامپ در ادامه مدعی شد: من معتقدم هیچ یک از نیروهای ما در جریان عملیات دستگیری مادورو کشته نشد و تعداد اندکی هم زخمی شدند. زمان اجرای عملیات عالی بود.

وی بدون توجه به مخالفت صریح بسیاری از کشورهای جهان با تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا تصریح کرد: ما قصد داشتیم عملیات علیه مادورو را چهار روز پیش انجام دهیم، اما شرایط آب و هوایی ایده‌آل نبود. مادورو در حین دستگیری در یک دژ مستحکم بود و ما آماده مقابله با این شرایط بودیم. مادورو به یک کشتی منتقل شده و به نیویورک برده خواهد شد.

رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: ما نمی‌توانیم ریسک کنیم و اجازه دهیم شخص دیگری در ونزوئلا از جایی که سلف او (مادورو) تمام کرد، ادامه دهد. ما در تعیین اینکه چه کسی قدرت را در ونزوئلا به دست بگیرد، مشارکت خواهیم داشت و در حال حاضر در حال تصمیم‌گیری در این مورد هستیم. ما بررسی خواهیم کرد که آیا «ماریا کورینا ماچادو» می‌تواند ونزوئلا را رهبری کند یا خیر. آنها در حال حاضر یک معاون رئیس جمهور دارند.

ترامپ نتوانست طمع ورزی خود را در قبال منابع و ثروت های طبیعی ونزوئلا پنهان کند و گفت: ما با قدرت در بخش نفت ونزوئلا مشارکت خواهیم داشت. : ما روابط خوبی با رئیس جمهور چین داریم و پکن مشکلی با عملیات ونزوئلا نخواهد داشت؛ آنها نفت دریافت خواهند کرد.

وی همچنین بدون توضیح منظورش مدعی شد: عملیاتی که مادورو را هدف قرار داد، پیام‌هایی را ارسال کرد.

رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی مداخله جویانه، مردم ونزوئلا را تهدید کرد و گفت: وفاداران مادورو اگر به حمایت از او ادامه دهند، آینده‌ای تاریک پیش رو دارند.

ترامپ در بخش دیگری از مصاحبه با فاکس نیوز ادعا کرد: ما سالانه ۳۰۰هزار نفر را به دلیل مواد مخدر از دست می‌دهیم و دیگر این موضوع را با هیچ کشوری تحمل نخواهیم کرد.