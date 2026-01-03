به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌ان‌ان در گزارشی به نقل از منابع آگاه نوشت: تیمی از مأموران اف‌بی‌آی، نیروهای عملیات ویژه آمریکا را در جریان دستگیری نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا همراهی کرده اند و اکنون برنامه‌ریزی‌ها برای انتقال مادورو به نیویورک در جریان است تا در دادگاه فدرال منهتن محاکمه شود.

براساس گزارش سی‌ان‌ان، سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا سال‌ها در حال پرونده سازی برای مادورو بوده و انتظار می‌رود که این پرونده‌ها در دادگاه علیه وی استفاده شود.

پام باندی، دادستان کل آمریکا پیشتر گفته بود که مادورو پس از دستگیری در ونزوئلا به‌زودی در دادگاه‌های آمریکا به اشد مجازات خواهد رسید.

پیشتر طارق صعب، دادستان کل ونزوئلا ربایش رئیس‌جمهوری این کشور را محکوم کرد و خواستار آزادی او شد. دادستان کل ونزوئلا اعلام کرد که دولت آمریکا را مسئول امنیت مادورو و همسرش می‌داند.

وی از مقامات دولتی و دادستان‌های ونزوئلا خواست تا نقض گسترده حقوق بشر در عملیات آمریکا را مستندسازی کنند و مستقیماً از سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری خواست وارد عمل شوند.

دادستان کل ونزوئلا گفت: از سازمان ملل در این لحظه می‌خواهم که زبان بگشاید. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر کجا هستند که نسبت به این عملیات بزدلانه که جان بی‌گناهان را گرفته و رئیس‌جمهور و همسرش را ربوده، واکنش نشان دهند؟

کاراکاس، هدف اقدامات واشنگتن را ایجاد دولت دست نشانده و تسلط بر منابع نفتی ونزوئلا اعلام کرده است.

کشورهای مختلف، اقدام آمریکا در ربایش رئیس‌جمهوری قانونی یک کشور دیگر را ناقض منشور ملل متحد و حقوق بین الملل اعلام کرده اند.