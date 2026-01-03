اسپانیا، ونزوئلا و آمریکا را به خویشتنداری دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه اسپانیا در بیانیهای اعلام کرد: مادرید خواستار کاهش تنش و خویشتنداری بین کاراکاس و واشنگتن است.
در این بیانیه آمده است: مادرید آماده است تا از ظرفیت دیپلماتیک خود برای دستیابی به یک راهحل صلحآمیز و مذاکرهشده در بحران کنونی استفاده کند.
این در حالی است که طارق صعب، دادستان کل ونزوئلا ربایش نیکلاس مادورو رئیسجمهوری این کشور را محکوم کرد و خواستار آزادی او شد. دادستان کل ونزوئلا اعلام کرد که دولت آمریکا را مسئول امنیت مادورو و همسرش میداند.
وی از مقامات دولتی و دادستانهای ونزوئلا خواست تا نقض گسترده حقوق بشر در عملیات آمریکا را مستندسازی کنند و مستقیماً از سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشری خواست وارد عمل شوند.
