  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۰۵

اسپانیا، ونزوئلا و آمریکا را به خویشتنداری دعوت کرد

اسپانیا، ونزوئلا و آمریکا را به خویشتنداری دعوت کرد

وزارت امور خارجه اسپانیا در واکنش به ربایش رئیس‌جمهوری ونزوئلا توسط آمریکا، طرفین را به خویشتنداری دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه اسپانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد: مادرید خواستار کاهش تنش و خویشتنداری بین کاراکاس و واشنگتن است.

در این بیانیه آمده است: مادرید آماده است تا از ظرفیت دیپلماتیک خود برای دستیابی به یک راه‌حل صلح‌آمیز و مذاکره‌شده در بحران کنونی استفاده کند.

این در حالی است که طارق صعب، دادستان کل ونزوئلا ربایش نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری این کشور را محکوم کرد و خواستار آزادی او شد. دادستان کل ونزوئلا اعلام کرد که دولت آمریکا را مسئول امنیت مادورو و همسرش می‌داند.

وی از مقامات دولتی و دادستان‌های ونزوئلا خواست تا نقض گسترده حقوق بشر در عملیات آمریکا را مستندسازی کنند و مستقیماً از سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری خواست وارد عمل شوند.

کد خبر 6711296

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها