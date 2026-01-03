زمان حضور مهاجم جدید پرسپولیس در ایران مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس در خبری کوتاه اعلام کرد ایگور سرگیف برای پیوستن به پرسپولیس در راه تهران است.
مهاجم ازبکستانی برای پیوستن به پرسپولیس یکشنبه راهی تهران خواهد شد و بلافاصله در تستهای پزشکی حضور پیدا میکند.
مهاجم مد نظر باشگاه پرسپولیس با حضور در تهران در تست های پزشکی این تیم شرکت خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس در خبری کوتاه اعلام کرد ایگور سرگیف برای پیوستن به پرسپولیس در راه تهران است.
مهاجم ازبکستانی برای پیوستن به پرسپولیس یکشنبه راهی تهران خواهد شد و بلافاصله در تستهای پزشکی حضور پیدا میکند.
نظر شما