پاختاکور ۳۲۰ هزار دلار؛ قرارداد با پرسپولیس یک میلیون و ۴۵۰ هزار دلار!

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس در حالی امروز از ایگور سرگیف بازیکن تیم ملی فوتبال ازبکستان، رونمایی خواهد کرد که از همان ابتدا به دلیل رقم قرارداد، شگفتی‌ساز شده است. این بازیکن در فصل گذشته با باشگاه پاختاکور قراردادی به ارزش ۳۲۰ هزار دلار داشت، اما حالا با قراردادی یک فصل و نیم به مبلغ یک میلیون و ۴۵۰ هزار دلار راهی پرسپولیس شده است؛ رقمی که اختلافی قابل توجه با دستمزد قبلی او دارد.

این در حالی است که پیش از این، صحبت از توافق احتمالی سرگیف با باشگاه سپاهان مطرح بود. توافقی که گفته می‌شد رقم آن حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بود اما پیشنهاد پرسپولیس با عددی بالاتر، مسیر این بازیکن را تغییر داد تا در نهایت سرخ‌پوشان تهران برنده این رقابت نقل‌وانتقالاتی باشند.

طبق روال قانونی، ۱۰ درصد از مبلغ قرارداد سرگیف قرار است به ایجنت رسمی او تعلق بگیرد اما نکته‌ای که توجه‌ها را به خود جلب کرده، شایعاتی است که از حضور فرد یا افراد دیگری در این انتقال حکایت دارد.

بر اساس این گمانه‌زنی‌ها شخصی غیر از ایجنت رسمی بازیکن، مسئولیت پشتیبانی و معرفی او در ایران را بر عهده داشته و قرار است مبلغی را نیز در قبال این نقش دریافت کند اما در قراردادش نیز به این موضوع اشاره نشده است اما چنین شرایطی برای او در نظر گرفته شده است که در نوع خود جالب توجه است.

همین شایعات ابهام‌های تازه‌ای را درباره سازوکار این قرارداد و نحوه پرداخت‌ها ایجاد کرده و حالا انتظار می‌رود پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، به‌صورت شفاف درباره جزئیات این انتقال توضیح دهد در غیر این صورت شعار همیشگی شفافیت در باشگاه پرسپولیس بار دیگر زیر سوال خواهد رفت و فضای نقل‌وانتقالاتی این باشگاه همچنان با ابهام و تردید همراه خواهد بود. فضایی که بیش از آنکه روشن باشد، کِدِر به نظر می‌رسد.