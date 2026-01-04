به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در شروع جلسه شورای شهر تهران با اشاره به گسترش مراسم اعتکاف در پایتخت و سراسر کشور، گفت: در تهران اعلام شد که حدود یکهزار مسجد میزبان مردم و بهویژه جوانان در حال اعتکاف هستند و همین اعتکافهاست که دشمن را به ستوه میآورد؛ دشمن میبیند که با همه ابزارها و هر حربهای به مکتب ما میتازد، اما توجه جوانان به دین، مذهب و مکتب مقدس اسلام هر سال بیشتر میشود و تعداد معتکفین افزایش مییابد و همین موضوع موجب عصبانیت دشمن است.
وی با اشاره به سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: در سالگرد شهادت این شهید عزیز، هم در تهران و هم در همه شهرهای کشور و بهویژه در کرمان بر سر مزار ایشان، مردم گرد هم آمدند و حماسه بزرگی خلق کردند و نشان دادند که شهدا در دل ملت جای دارند. این شهید بزرگوار نهتنها در میان ملت ایران اسلامی بلکه در میان همه آزادگان جهان جایگاه والایی دارد و جای خالی او بهشدت احساس میشود.
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به مناسبتهای پیشرو افزود: فردا ۱۵ دیماه، سالگرد حضرت زینب کبری سلاماللهعلیها است که این مناسبت را تسلیت عرض میکنیم. حضرت زینب (س) ادامهدهنده مسیر شهادت سیدالشهدا (ع) در دشت کربلا و زنده نگهدارنده قیام عاشورای حسینی است. همچنین فردا مصادف با سالروز تغییر قبله مسلمانان از بیتالمقدس به مکه معظمه نیز هست.
چمران با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: بیانات ارزشمند رهبر کبیر انقلاب که روز گذشته ایراد شد، برای همه ما درس بزرگی بود. ایشان در چند محور مهم سخن گفتند؛ یکی درباره جایگاه امیرالمؤمنین علی علیهالسلام در اسلام که فرمودند حضرت علی (ع) همانند پیامبر بود، اما پیامبر نبود؛ همانگونه که پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «یا علی، انت منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی». این کلام پیامبر و تبیین رهبر انقلاب درباره عظمت جایگاه حضرت علی (ع) بسیار راهگشا بود.
وی ادامه داد: محور دوم بیانات رهبر انقلاب درباره شهادت حاج قاسم سلیمانی و حوادث پس از آن بود که همه ما شاهد آن بودهایم. امروز برخی میگویند ما کنار شما هستیم، اما در عمل چه اتفاقی افتاده است؟ نماینده ایران در سازمان ملل شکایت کرده که البته این کافی نیست و باید این موضوع در دیوان لاهه، دیوانهای بینالمللی، شورای امنیت و سایر مجامع حقوقی بهطور جدی دنبال شود.
چمران با انتقاد شدید از اقدام آمریکا گفت: ناگهان میشنویم که آقای ترامپ، رئیسجمهور وقت آمریکا، رئیسجمهور یک کشور را میرباید، او را از خاک کشورش میدزدد و به آمریکا میبرد. دیگر چه چیزی از این بالاتر؟ این قانون جنگل است. حتی در قرون وسطی هم چنین اتفاقاتی رخ نمیداد. این اقدام با کمال قلدری، وقاحت و بیشرمی انجام شده است.
وی افزود: بهجای اینکه بگویند ما او را محاکمه میکنیم، این خودِ آمریکا و ترامپ هستند که باید در برابر بشریت محاکمه شوند؛ چرا که چنین جنایاتی را در دنیا مرتکب میشوند. سازمان ملل و شورای امنیت نیز متأسفانه در سکوتی مرگبار فرو رفتهاند. درست است که بسیاری از کشورها، حتی برخی کشورهای اروپایی اعتراض کردند، اما این اعتراضها کافی نیست و باید این موضوع بهصورت جدی در سطح جهانی پیگیری شود.
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اقدامات دیگر آمریکا گفت: اینها آنقدر بیحیایی به خرج دادند که حتی مقبره هوگو چاوز را نیز بمباران کردند، چون چاوز نفت را ملی کرد و آن را از چنگال آمریکا بیرون آورد. وقتی از نفت صحبت میشود، یاد دولت دکتر مصدق میافتیم. آمریکا اگر قرار بود برای ما دلسوزی کند، همانقدر که در مرداد ۳۲ دلسوزی کرد، کافی بود؛ همان دلسوزیای که منجر شد تا از سال ۳۲ تا ۵۸ شاه را بر کشور ما مسلط کنند و ثروت ملت ایران را غارت کنند.
چمران ادامه داد: اینها به همانجا هم بسنده نکردند و دشمنیهای خود را ادامه دادند و امروز هم با همان سبک و سیاق، دشمنیهایشان را ادامه میدهند. امیدواریم این دشمنیها هرچه زودتر به گور برده شود.
وی با اشاره به سابقه آدمربایی رژیم صهیونیستی گفت: این آدمدزدیها سابقه دارد. اسرائیل سالها قبل در لبنان، مصطفی ایرانی، یکی از شاگردان شهید دکتر چمران را از کنار زن و فرزندش با هلیکوپتر ربود و به زندان برد. او حدود هفت یا هشت سال در زندانهای اسرائیل تحت شکنجه بود و زمانی که آزاد شد، به سختی راه میرفت و صحبت میکرد. اگر همان زمان جلوی اسرائیل گرفته میشد، امروز آمریکا و ترامپ اینگونه رئیسجمهور یک کشور را نمیربودند.
چمران در پایان تأکید کرد: آمریکا و دزدان دریایی دریای کارائیب، همه قواعد و مسائل بینالمللی را به سخره گرفتهاند. دنیا باید در برابر این قلدری و دزدی علنی بایستد و اجازه ندهد چنین رفتارهایی بهعنوان قانون بینالملل جا بیفتد.
