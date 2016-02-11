مردم ایران از آمریکا هراس ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران صبح پنج شنبه در جمع راهپیمایی کنندگان ورامینی با گرامیداشت دهه مبارک فجر اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران، انفجار نور بود.

رییس شورای اسلامی شهر تهران افزود: روز ۲۲ بهمن و سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، روز پیروزی اسلام و مکتب حیات بخش آن است.

وی با اشاره به اهداف و مبانی نهضت اسلامی ملت ایران ادامه داد: نهضت اسلامی ایران بر اساس مکتب حیات بخش اسلام شکل گرفت و دنباله راه نورانی پیامبران و ائمه معصومین(ع) است.

اثرات انقلاب اسلامی در منطقه قابل مشاهده است

چمران یاداور شد: اسلام به دنبال استقرار عدالت در زمین و نجات دادن مردم از ظلمت و تاریکی و رساندن نور و معنویت بود و انقلاب اسلامی ایران نیز مردم را از ظلمت به سمت روشنایی هدایت کرد.

رییس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: انقلاب اسلامی ایران فقط کشور ما را تحت تأثیر قرار نداد، بلکه اثرات آن در منطقه قابل مشاهده و ارزیابی است.

وی با اشاره به دشمنی آمریکا با انقلاب اسلامی ایران متذکر شد: انقلاب اسلامی ایران دین را برای جامعه ما به ارمغان آورد و همین امر باعث ترس و وحشت استکبار و دشمنان اسلام شد، به طوری که انقلاب اسلامی ایران توانست آمریکا را به ستوه بیاورد.

چمران تأکید کرد: به همین دلیل دشمن هر چه در توان داشت برای ضربه زدن به نظام اسلامی و ملت ایران به کار برد که نمونه های آن در تاریخ ثبت و ضبط شده است.

وی بیان داشت:در جریان جنگ تحمیلی همه دنیا به کمک صدام آمد ولی در نهایت این ملت ایران بود که به پیروزی رسید و بزرگترین افتخار را برای خود رقم زد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی اولین کسی بودند که درباره جنگ نرم دشمن هشدار دادند

چمران یادآور شد: بعد از جنگ تحمیلی نیز دشمن، جنگ نرم و فرهنگی را در دستور کار خود قرار داد و رهبر معظم انقلاب اسلامی اولین کسی بودند که نسبت به خطرات این جنگ هشدار دادند.

رییس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: دشمن در جنگ نرم و فرهنگی به دنبال آن است که مردم ایران را از نور و روشنایی دور کرده و به همان ظلمت قبل باز گرداند.

وی با اشاره به ضرورت حفظ اتحاد و همبستگی ملت ایران عنوان کرد: امروز ما باید اتحاد و انسجام خود را حول محور ولایت حفظ کنیم و این رمز پیروزی ملت ایران است.

وی با اشاره به حمایت آمریکا و قدرت های دنیا از شاه برای مقابله با نهضت اسلامی ملت ایران گفت: شاه از حمایت آمریکا، شوروی و حتی چین برخوردار بود اما ملت ایران تنها سلاحی که در اختیار داشت، شهادت بود.

چمران با اشاره به اقتدار و عزت امروز ایران اسلامی گفت: آمریکا نیز سلاح های پیشرفته ای دارد اما دیدید که چطور در خلیج فارس به گریه افتادند و آنانی که تعملیمات سخت نظامی دیده بودند در برابر پاسداران ایرانی به گریه افتادند.

وی تأکید کرد:ملت ایران سلاح شهادت دارد و به همین خاطر از برنامه های روی میز آمریکا هراس و واهمه ای نخواهیم داشت.

رییس شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: امروز سلاح برنده ملت ایران، شهادت است و آمریکایی ها نیز از همین سلاح ترس و واهمه دارند.

وی افزود: امروز دشمن تفکرات التقاطی نظیر داعش را در برابر تفکر اسلام ناب محمدی قرار داده تا اسلام را تضعیف کنند اما دشمنان اسلام از این دین حیات بخش، بویی نبردند.