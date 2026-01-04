به گزارش خبرگزاری مهر، تازه ترین کنسرت ارکستر خالقی به رهبری محمدرضا عزیزی با عنوان «یک صدا تا نور» روز یکشنبه در تالار رودکی تهران پیش روی مخاطبان قرار میگیرد.
در این کنسرت که با محوریت همدلی جمعی و پیوستگی نسلها در موسیقی ایرانی، به رهبری محمدرضا عزیزی روی صحنه میرود منتخبی از آثار آهنگسازان شاخص موسیقی ایران از جمله علینقی وزیری، ابوالحسن صبا، روحالله خالقی و حسینعلی ملاح را پیش روی مخاطبان قرار میگیرد.
ارکستر سازهای ایرانی خالقی در سال های گذشته تجربه همکاری با خوانندگانی همچون وحید تاج و مجتبی عسگری را دارد و در کنسرت پیش رو گروهی از خوانندگان جوان با هدف معرفی استعدادهای آوازی ایران روی صحنه می رود.
ارکستر سازهای ایرانی خالقی که در سالهای اخیر با تمرکز بر کار گروهی، تمرینهای منظم و حضور نوازندگانی از شهرهای مختلف کشور شکل گرفته، در این کنسرت بار دیگر رویکرد خود به بازخوانی میراث موسیقی کلاسیک ایرانی در قالبی ارکسترال را دنبال میکند.
کنسرت «یک صدا تا نور» ساعت ۱۸ و ۲۰:۳۰ در تالار رودکی برگزار خواهد شد و بلیتهای آن از طریق سامانه «ایران کنسرت» در دسترس علاقهمندان است.
