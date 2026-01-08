محمدرضا عزیزی نوازنده تار، آهنگساز و رهبر ارکستر خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کنسرت ۲۱ دی این ارکستر که قرار است در تالار رودکی برگزاری شود گفت: در کنسرت پیش‌رو منتخبی از آثار آهنگسازان شاخص موسیقی ایران از جمله علینقی وزیری، ابوالحسن صبا، روح‌الله خالقی و حسینعلی ملاح توسط ارکستر خالقی متشکل از بیش از ۹۰ نفر نوازنده و خواننده اجرا می‌شود.

وی افزود: ارکستر سازهای ایرانی خالقی از اجرای موفق اسفند گذشته به خوانندگی مجتبی عسگری در تالار وحدت، تجربیات خوبی کسب کرد. در این چارچوب تغییراتی در ساختار ارکستر، برخی اعضا، تنظیم قطعات، دستیاران و مشاوران هنری پدید آمد که از ابتدای امسال دور جدید تمرینات فردی، سکشن‌های (گروه سازها) مختلف و دسته جمعی شکل گرفت.

این آهنگساز و رهبر ارکستر ادامه داد: بیش از ۹۰ نوازنده و خواننده جوان عضو این گروه هستند که بدون چشم داشت مالی و تنها با انگیزه و عشق موسیقی در کنار هم اهداف مشخص شده را جلو می‌برند. تا امروز توانسته ایم رایزنی‌هایی با مراکز فرهنگی مانند برج آزادی و بنیاد رودکی داشته باشیم و بخشی از تمرینات گروهی‌مان را در این مراکز انجام دهیم اما همچنان یکی از بزرگترین مشکلات در ارکسترهای خصوصی محل تمرین است که اگر مراکز فرهنگی دولتی در این مسیر پیشقدم نشوند کار برای ما بسیار دشوار است.

عزیزی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره دلایل اجرا در روزهایی که برخی هنرمندان کنسرت‌های خود را لغو کرده اند، گفت: لغو یا برقراری اجرای کنسرت یک تصمیم فردی است و فکر می‌کنم نباید آن را یک کنش اجتماعی قلمداد کرد. برخی از هنرمندان که کنسرت‌شان جنبه تفریح و تفنن دارد شاید به این نتیجه برسند که در شرایطی که تورم بی‌سابقه گریبان مردم را گرفته اجرای خودشان را که نشانی از شادی و تفریح است به زمانی دیگر موکول کنند. اما موسیقی‌هایی که جنبه هنری و آکادمیک دارند و برای اهل موسیقی و همچنین مخاطبان یک فعالیت فرهنگی هنری محسوب می‌شوند از این قاعده مستثنی هستند.

این نوازنده تصریح کرد: همانطور که کتابفروشی ها فعالیت می‌کنند، تئاترهای صاحب تفکر و اندیشه روی صحنه می‌روند، موسیقی‌ای هم که دارای اندیشه و حاصل آن تولید فکر و تعمق در جامعه است باید به کار خود ادامه دهد. این تفکر که موسیقی و به‌طور کلی هنر یک امر تفننی در جامعه است و باید در مقاطعی تعطیل شود اصلاً درست نیست.

وی در پایان سخنانش درباره اعتراضات مردم به موضوعات معیشتی گفت: این اعتراض حق مردم است. اهل فرهنگ و هنر همواره اولین قشری هستند که کوچک شدن سفره و تورم را احساس می‌کنند. هنرمندان هیچ گاه از مردم جدا نیستند. هنر همیشه برای مردم بوده و خواهد بود و تجلی آن هم در کارهایی که اجرا می‌کنیم وجود دارد. من عقیده دارم فرهنگ و هنر هیچگاه نباید تعطیل شود چنانچه مایحتاج روزمرده مردم جامعه تعطیلی بردار نیست، فرهنگ و هنر هم غذای روح است و جامعه‌ای که فرهنگ آن تعطیل شود رو به تباهی خواهد رفت.