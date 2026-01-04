اجرای طرح مبارزه با مواد مخدر در سمنان؛ ۳ متهم دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان از اجرای طرح برخورد و مقابله با مواد مخدر در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: مدت اجرای طرح بازه ۴۸ ساعت بوده است.

وی از به کارگیری همه ظرفیت‌ها برای اجرای طرح خبر داد و افزود: این طرح با رویکرد بازگشت آرامش و امنیت به شهروندان در دستور کار قرار گرفته بود.

فرمانده انتظامی سمنان با تاکید بر اینکه این طرح طی دو مرحله به اجرا درآمد، ابراز داشت: در این راستا سه توزیع کننده مواد مخدر در سمنان دستگیر شدند.

عرب از کشف مقادیر مختلف انواع مواد مخدر طی این طرح خبر داد و تصریح کرد: پرونده متهمان تشکیل و به مراجع قضائی شهرستان سمنان ارجاع داده شده است.

وی افزود: طرح‌های پیشگیرانه و ضربتی با رویکرد برخورد با متخلفان و توزیع کننده و فروشندگان مواد مخدر با تمام قدرت ادامه دار است.