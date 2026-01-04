  1. استانها
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۳۳

اجرای طرح مبارزه با مواد مخدر در سمنان؛ ۳ متهم دستگیر شدند

سمنان- فرمانده انتظامی سمنان از اجرای طرح مبارزه با مواد مخدر طی بازه ۴۸ ساعت در سمنان خبر داد و گفت: در این راستا سه توزیع کننده مواد مخدر دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان از اجرای طرح برخورد و مقابله با مواد مخدر در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: مدت اجرای طرح بازه ۴۸ ساعت بوده است.

وی از به کارگیری همه ظرفیت‌ها برای اجرای طرح خبر داد و افزود: این طرح با رویکرد بازگشت آرامش و امنیت به شهروندان در دستور کار قرار گرفته بود.

فرمانده انتظامی سمنان با تاکید بر اینکه این طرح طی دو مرحله به اجرا درآمد، ابراز داشت: در این راستا سه توزیع کننده مواد مخدر در سمنان دستگیر شدند.

عرب از کشف مقادیر مختلف انواع مواد مخدر طی این طرح خبر داد و تصریح کرد: پرونده متهمان تشکیل و به مراجع قضائی شهرستان سمنان ارجاع داده شده است.

وی افزود: طرح‌های پیشگیرانه و ضربتی با رویکرد برخورد با متخلفان و توزیع کننده و فروشندگان مواد مخدر با تمام قدرت ادامه دار است.

