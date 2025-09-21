۷ خرده فروش و معتاد مواد مخدر در مسکن مهر سمنان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب بعد از ظهر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان با بیان اینکه طرح مبارزه با مواد مخدر در این شهرستان به اجرا در آمد، ابراز داشت: مدت اجرای طرح بازه یک هفته‌ای بوده است.

وی از دستگیری هفت متهم در این طرح خبر داد و افزود: از این تعداد چهار نفر خرده فروش مواد و سه نفر معتاد بودند.

فرمانده انتظامی سمنان از کشف مقادیر انواع مواد مخدر در بازه مذکور خبر داد و ابراز داشت: پرونده همگی این افراد تشکیل و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

عرب در ادامه تصریح کرد: برخورد با خرده فروش‌های مواد مخدر به طور جد مستمر در شهرستان پیگیری و مراکز حساس تحت نظر قرار دارد.

وی افزود: طرح‌های مختلف پیرامون مبارزه با مواد مخدر در سمنان با هدف کاهش آسیب‌ها و تبعات اجتماعی ناشی از آن در دست اجرا است.