انهدام باند خرده فروش مواد مخدر در سمنان؛ ۵ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب شامگاه یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان، با بیان اینکه طرح امنیت اجتماعی محله محور در این شهرستان به اجرا در آمد، ابراز داشت: هدف این طرح برقراری امنیت و آرامش برای شهروندان است.

وی با بیان اینکه در این مأموریت پلیس متوجه حضور مشکوک چند جوان شد، افزود: این افراد در حال تهیه و توزیع انواع مواد مخدر بین جوانان بودند.

فرمانده انتظامی سمنان با بیان اینکه اهداف فوق شناسایی و مأموران کلانتری ۱۳ گلستان عازم اجرای این مأموریت شدند، افزود: در بازرسی منزل مورد نظر مقادیری انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد.

عرب از دستگیری پنج متهم در این راستا خبر داد و تصریح کرد: پرونده متهمان تشکیل شد و آنها به مراجع قضایی سمنان معرفی شدند.

وی از کشف دستگاه تتو و وسایل جانبی آن خبر داد و افزود: این طرح‌ها با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی با قوت ادامه‌دار است.