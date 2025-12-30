هنرمندان کرمانی برای ایرانمرد هم آوایی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن ایام سالگرد شهادت سردار دل‌ها، از اثر "ایرانمرد" در کرمان رونمایی خواهد شد.

این اثر به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان و مؤسسه هنری سرای هنر پارسیان تولید شده است.

شاعر این اثر، علی محلاتی از شاعران مطرح کشور است و آهنگساز آن محمد آشوری، تنظیم مزدک مطاعی، سرپرست گروه مرتضی ترک‌زاده هستند و مدیر تولید این اثر را محمد حسام گَوَری بر عهده دارد.

اعضای گروه بین‌المللی هم‌آوایی پیامبر اعظم همگی از قاریان و حافظان بنام استان کرمان و کشور هستند و این گروه تاکنون آثار بسیاری را در حوزه نغمات دینی در داخل و خارج از کشور تولید و اجرا کرده است.

اعضای گروه شامل مرتضی ترک زاده، محمد حسام گَوَری، بنیامین ابراهیم زاده، مجید فرقانی، امیرحسین شوکتیان هستند.

برنامه‌های هفته مقاومت و ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، یازدهم تا هفدهم دی ماه برگزار می‌شود.