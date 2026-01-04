خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: ششمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ این روز، فرصتی است برای بازاندیشی در مسیری که مردی از دل کویر کرمان آغاز کرد و به قلب تحولات جهانی کشاند.
استان کردستان، که خود سالها طعم ناامنی، ترور، ایستادگی و مجاهدت را چشیده است، این بار میزبان رویدادی شد که روایت مقاومت را نه در قالب شعار، بلکه در شکل خاطره، تصویر، شعر و روایت زنده بازگو کرد.
رویداد «کاروان سرباز» فصل پنجم «روایت حبیب»، به مناسبت ششمین سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و گرامیداشت شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه استان کردستان، با حضور خانوادههای معزز شهدا، مسئولان کشوری و استانی و جمع کثیری از مردم قدرشناس سنندج، بعدازظهر یکشنبه در سالن شماره یک پردیس سینمایی بهمن برگزار شد؛ برنامهای که به همت حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان شکل گرفت و به صورت مستقیم از شبکه استانی صدا و سیمای مرکز کردستان روی آنتن رفت.
آغاز یک شب خاطرهانگیز با نام شهیدان
از نخستین دقایق آغاز مراسم، فضای سالن رنگ و بوی دیگری داشت، تصاویر شهدا، کلیپهای کوتاه از مجاهدتهای محور مقاومت و نغمههایی که از عمق جان برمیآمد، حضور پرشور خانوادههای شهدا، جوانان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم، نشان میداد که نام حاج قاسم همچنان پیونددهنده نسلهاست.
این مراسم، تنها یک یادبود نبود؛ بلکه محفلی برای انتقال تجربه، بازگویی ناگفتهها و ثبت روایتهایی بود که شاید در کتابها نیامدهاند اما تاریخ معاصر بدون آنها ناقص خواهد ماند.
روایت یک همرزم؛ وقتی خاطره، تاریخ میشود
نقطه اوج مراسم، سخنرانی سردار محمود چهارباغی، از فرماندهان وقت توپخانه سپاه در محور مقاومت و از همرزمان نزدیک شهید حاج قاسم سلیمانی بود؛ فرماندهای که سالها در کنار حاجقاسم در میدانهای سخت دفاع مقدس، مبارزه با گروههای معاند و نبرد سرنوشتساز با داعش حضور داشته است.
سردار چهارباغی سخنان خود را با گرامیداشت یاد و خاطره ۵۵۳۶ شهید انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه استان کردستان آغاز کرد و گفت: کردستان، سرزمین مجاهدتهای خاموش است؛ سرزمینی که مردمانش بیادعا ایستادند و امنیت امروز کشور، مرهون خون پاک شهیدان این دیار است.
وی در ادامه، به مرور خاطراتی از حضور سردار سلیمانی در دوران دفاع مقدس پرداخت؛ دورانی که حاجقاسم، فرماندهای جوان اما با نگاهی عمیق و آیندهنگر بود. سردار چهارباغی با اشاره به نقش شهید سلیمانی در پاکسازی جنوب شرق کشور از گروههای معاند و سرسپرده، تأکید کرد: حاجقاسم هیچگاه به دنبال نام و نشان نبود. هرجا احساس میکرد امنیت مردم به خطر افتاده، بیهیچ هیاهویی وارد میدان میشد.
سوریه؛ وقتی دمشق تا آستانه سقوط پیش رفت
یکی از بخشهای تأثیرگذار روایت سردار چهارباغی، مربوط به آغاز بحران سوریه و ورود رسمی جمهوری اسلامی ایران به این میدان بود.
وی گفت: زمانی که دولت سوریه به صورت رسمی از ایران درخواست کمک کرد، داعش با حمایت همهجانبه برخی کشورهای غربی، عربی و حتی ترکیه، تا پشت کاخ ریاستجمهوری سوریه پیشروی کرده بود.
وی ادامه داد: به دستور فرمانده کل قوا، حاجقاسم به همراه جمعی از نیروها عازم سوریه شد و ستاد فرماندهی در کنار مرقد حضرت رقیه (س) شکل گرفت و با تدابیر دقیق و شجاعانه، محاصره دمشق شکسته شد.
حلب؛ یک ماه محاصره، یک عمر ایستادگی
اما شاید تکاندهندهترین بخش روایت، مربوط به نبرد حلب بود؛ شهری که به گفته سردار چهارباغی، «قلب اقتصادی، دانشگاهی و کشاورزی سوریه» محسوب میشد و آزادسازی آن، نقطه عطفی در شکست داعش به شمار میرفت.
وی با تشریح شرایط سخت محاصره نیروهای مقاومت گفت: در حلب، دشمن جاده خناصر به اثریا را بست. ما کاملاً محاصره شدیم؛ نه غذا، نه مهمات، نه سوخت. تنها یک بالگرد در تاریکی شب میآمد و میرفت.
سردار چهارباغی افزود: در همین شرایط، حاجقاسم شخصاً وارد منطقه محاصره شد و فرماندهی را برعهده گرفت. یک ماه کامل از منطقه خارج نشد. میدانست اگر برود، روحیه نیروها فرو میریزد.
فرماندهای برای مردم، نه برای قدرت
وی با اشاره به نگاه انسانی و اخلاقمحور شهید سلیمانی تصریح کرد: حاجقاسم همیشه تأکید میکرد که مراقب جان مردم باشید. میگفت گلولهای که شلیک میکنید، به مردم نخورد. آزادسازی شهری با این حجم از جمعیت، کاری بسیار سخت بود اما او اولویت را همیشه به جان غیرنظامیان میداد.
سردار چهارباغی در بخش دیگری از سخنانش، به ابعاد معنوی شخصیت حاج قاسم پرداخت و گفت: حاجقاسم همیشه با وضو بود. در سختترین شرایط هم نماز اول وقتش ترک نمیشد و این اواخر، انگار آماده پرواز بود؛ نه از سر خستگی، بلکه از شوق دیدار دوستان شهیدش.
وی خاطرهای از گریههای بیامان حاج قاسم بر مزار شهید احمد کاظمی نقل کرد؛ خاطرهای که فضای سالن را به شدت تحت تأثیر قرار داد و بسیاری از حاضران را به اشک نشاند.
سردار چهارباغی با اشاره به شهادت حاج قاسم در بغداد گفت: آمریکاییها تصور نمیکردند شهادت حاجقاسم چنین موجی ایجاد کند، اگر میدانستند، هرگز این کار را نمیکردند. ضرر این اقدام برای آنها بسیار بیشتر از حضور حاجقاسم بود.
وی تأکید کرد: از بغداد تا تهران، از ایران تا محور مقاومت، خون شهید انسجام آفرید. حمله به پایگاه عینالاسد، نقطهای تاریخی بود که آیندگان بهتر از ما آن را درک خواهند کرد.
هنر، شعر و تجلیل؛ روایت ادامه دارد
در بخش پایانی مراسم، پرترهای از شهید حاج قاسم سلیمانی که توسط حدیث سیدگنجی، هنرمند سنندجی طراحی شده بود، توسط رئیس حوزه هنری استان کردستان به سردار چهارباغی اهدا شد.
همچنین از دو خانواده شهید محور مقاومت و شهدای جنگ ۱۲ روزه استان کردستان تجلیل به عمل آمد.
شعرخوانی منصور دولتی از قروه، علی احسان فریدونی از بیجار و سروش دورویی از سنندج، پخش کلیپهای تصویری و اجرای نمایش «مجنون»، دیگر بخشهای پنجمین فصل «روایت حبیب» در کردستان بود.
حضور مسئولان و بدرقه یک شب ماندگار
این مراسم با حضور نماینده ولیفقیه در استان کردستان و نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، فرمانده سپاه بیتالمقدس استان، فرمانده لشکر ۲۸ پیاده کردستان، فرمانده نیروی انتظامی استان، استاندار و جمعی از مدیران کل و مسئولان اجرایی برگزار شد.
«کاروان سرباز» در سنندج به پایان رسید، اما روایت حبیب همچنان ادامه دارد؛ روایتی از مردی که نامش، هنوز هم معادلات دشمن را به هم میریزد و دلهای مردم را به هم نزدیکتر میکند.
