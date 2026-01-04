  1. سیاست
  2. دولت
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۲۳

شمس الواعظین و عطریانفر عضو حقیقی شورای اطلاع رسانی دولت شدند

با حکم الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، ماشاالله شمس الواعظین و محمد عطریانفر به عنوان دو عضو حقیقی شورای اطلاع رسانی دولت منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، ماشاالله شمس الواعظین و محمد عطریانفر به عنوان دو عضو حقیقی شورای اطلاع رسانی دولت منصوب شدند.

در مراسمی که ظهر امروز در شورای اطلاع رسانی دولت و با حضور رئیس، دبیر، شماری از اعضای حقیقی و دیگر مدیران این شورا برگزار شد، الیاس حضرتی، احکام دو عضو حقیقی جدید این شورا را به آنان تحویل داد.

در حال حاضر آقایان علی ربیعی، سید شهاب‌الدین طباطبایی، محمد قوچانی و ماشاالله شمس الواعظین و محمد عطریانفر اعضای حقیقی شورای اطلاع رسانی دولت هستند.

پیش از این آقایان فیاض زاهد و محمدمهاجری از عضویت در این شورا استعفا داده بودند که مورد موافقت رئیس شورای اطلاع رسانی دولت قرار گرفت.

