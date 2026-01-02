ایرانیان در برابر هرگونه دخالت آمریکا یکصدا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس حضرتی در ایکس‌نوشت: دولت دکتر پزشکیان با تمام توان در مسیر رفع مشکلات معیشتی مردم گام برداشته و اعتراض و مطالبات مسالمت‌آمیز هم‌وطنان را نیز پیگیری می‌کند و آن را به‌روشنی از آشوب و تخریب جدا می‌داند.

‏وی‬ افزود: ایرانیان با وجود همه اختلاف‌نظرها و گاهی دلخوری‌ها، در برابر هرگونه دخالت آمریکا یا هر کشور دیگری، ملتی یکپارچه و یکصدا هستند و مداخله‌جویی را به‌شدت محکوم می‌کنند. حقیقتی که در بزنگاه‌های بزرگ، از جمله جنگ دوازده‌روزه رژیم صهیونیستی، به‌روشنی آشکار شد.

‏⁧‫وی‌افوزد: ایران سربلند‬⁩، با تکیه بر وحدت ملی، گفت‌وگوی داخلی و تقویت اقتصاد ملی، نقشه‌ی راه پیشرفت خود را ادامه خواهد داد.