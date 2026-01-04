دادستانی کل کشور از باب حقوق عامه پیگیر مسائل معیشتی است

  1. جامعه
دادستان کل کشور گفت: ما پیگیر حقوق عامه مردم هستیم و مسئولان شبانه‌روز تلاش می‌کنند مشکلات کاهش پیدا کند و نیازمندهای اساسی مردم به موقع تامین شود و در اختیار آنها قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور گفت: به فرموده مقام معظم رهبری بازاریان از وفادارترین اقشار کشور به نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، از کسبه و بازاریان تشکر می‌کنم که در جریان اتفاق‌های اخیر این وفاداری خود را ابراز کردند و اجازه ندادند دشمنان از خواسته به حق آنها سوءاستفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان کشور پیوسته به دنبال تأمین نیازهای جامعه و کنترل بازار هستند، گفت: دادستانی کل کشور از باب حقوق عامه پیگیر مسائل معیشتی مردم است و مطمئن هستیم مسئولان تدابیری اتخاذ کرده و در این جهت ایفای نقش خواهند کرد.

دادستان کل کشور افزود: ما پیگیری حق عامه مردم هستیم و مسئولان شبانه روز تلاش می‌کنند مشکلات کاهش پیدا کند و نیازمندهای اساسی مردم به موقع تأمین شود و در اختیار آنها قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی گفت: ما باور داریم مردم شریف ایران نسبت به حفظ استقلال کشور و ارزش‌های که با تلاش به دست آورده‌اند، دفاع خواهند کرد و دشمنان در مسیر دشمنی با ایران شکست خواهند خورد.

