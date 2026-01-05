  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۴۵

موحدی: برخورد قاطع با متهمان اغتشاشات اخیر در دستور کار است

موحدی: برخورد قاطع با متهمان اغتشاشات اخیر در دستور کار است

دادستان کل کشور با اشاره به نقش عوامل داخلی و خارجی در شکل‌گیری اغتشاشات اخیر، از ابلاغ سیاست‌های قضایی به دادستان‌ها از ساعات اولیه وقوع حوادث خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم موحدی، دادستان کل کشور در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، با بیان اینکه در ایجاد و شکل‌گیری حوادث و اغتشاشات اخیر، مجموعه عوامل داخلی و خارجی مدخلیت داشتند، گفت: از همان ساعات اولیه وقوع حوادث و اغتشاشات اخیر در برخی شهرهای کشور، اطلاع‌رسانی لازم را به دادستان‌ها انجام داده و سیاست‌هایمان را ابلاغ کردیم و هم‌اکنون در این زمینه، هماهنگی قابل توجهی شکل گرفته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی عنوان کرد: به دادستان‌های سراسر تاکید شده کسانی که چنانچه دلایل کافی دایر بر اتهاماتِ متهمین حوادث و اغتشاشات اخیر وجود دارد، این متهمان بدون اغماض و مماشات مورد برخورد قرار بگیرند.

دادستان کل کشور گفت: همچنین تاکید شده که دادستان‌ها علاوه بر استفاده حداکثری از همه ظرفیت‌های ضابطین و جامعه اطلاعاتی استانی و شهرستانی، بر همه مراحل بازداشت متهمین اعم از تحقیق و نگهداری و زندان و … نظارت کامل داشته باشند.

همچنین علی صالحی، دادستان تهران نیز در این جلسه با بیان اینکه ما در دادسرای تهران، صف معترضین به حق را از اغتشاشگران که با اقدامات مجرمانه خود، موجب اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال عمومی و خصوصی و همچنین تمرد نسبت به مأمورین حافظ امنیت می‌شدند، جدا کرده و برخورد با این افراد را با سرعت، دقت، قاطعیت و بدون مماشات را در دستور کار قرار داده‌ایم، گفت: همکاران من در دادسرای تهران، طی چهار روز تعطیلات اخیر، سر کار بودند و تحقیقات خود را با سرعت و دقت انجام می‌دادند.

