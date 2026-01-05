القاصی: طلاق در تهران ۷۸۴ مورد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، تشکیل دادگاه‌های تخصصی خانواده؛ مطابق قانون گامی نو در جهت صیانت از نهاد خانواده در مسیر عدالت و صیانت از این نهاد مهم توصیف کرد.

وی با اشاره به اهداف راه‌اندازی این دادگاه‌های تخصصی، بر افزایش دقت در رسیدگی، ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی و کاهش اطاله دادرسی به عنوان اولویت‌های اصلی تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه «دادگاه خانواده باید محل حل اختلاف و سازش، نه تقابل و تشدید تنش‌ها باشد»، خاطرنشان کرد قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی، اهتمام ویژه‌ای به حفظ کرامت زنان و کودکان در پرونده‌های خانوادگی دارد.

القاصی همچنین بر اهتمام دستگاه قضائی در استان تهران برای فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در جهت تقویت دادگاه‌های تخصصی خانواده تاکید کرد و افزود: این اقدامات بخشی از طرح ملی ساماندهی محاکم خانواده در کشور است که در اجرای سیاست‌های دوره تحول و تعالی قوه قضائیه صورت می‌گیرد.

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، یکی از برجسته‌ترین نتایج حاصل از اجرای برنامه‌های حمایتی و مشاوره‌ای برگزار شده در اجریا برنامه‌های پیشگیرانه سند تحول و تعالی و نقش دوره‌های مشاوره پیش از طلاق اشاره نمود و بر ادامه اجرای طرح‌هایی، چون «طلاق بدون آسیب» و کارگاه‌های آموزشی ویژه زوجین در مجتمع‌های شورای حل اختلاف تأکید کرد و گفت: مجموع آمار طلاق در استان تهران در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۷۸۴ مورد کاهش داشته است.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین از کاهش طلاق‌های ثبت شده در تهران نسبت به میانگین کشوری و رسیدن به رتبه ۱۳ استان تهران خبر داد و گفت: در راستای پیشگیری از بروز اختلافات خانوادگی، طی شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴، برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای متنوعی اجرا شده است.

القاصی گفت: از جمله این برنامه‌ها می‌توان به برگزاری کارگاه‌های مشاوره پیش از ازدواج، طرح "همیاران خانواده پایدار برای آموزش مهارت‌های زندگی، و دوره‌های توانمندسازی مشاوران خانواده اشاره کرد.

وی افزود: برگزاری نشست‌های تخصصی با موضوع چالش‌های روابط زوجین و کارگاه‌هایی با عنوان «تحکیم بنیان خانواده و ترویج ازدواج» ویژه کارمندان و خانواده‌های آنان، گامی در جهت تقویت روابط زوجین محسوب می‌شود.

علی القاصی در پایان به آمار ازدواج ثبت شده در استان تهران اشاره کرد و تلاش برای افزایش این آمار را یک اولویت مهم برشمرد و با اشاره به آمار بالای ازدواج در برخی شهرستان‌ها مانند اسلامشهر، پاکدشت، پردیس، رباط کریم، دماوند و فیروزکوه نسبت به سال گذشته، این روند را نویدبخش و مثبت ارزیابی کرد، و گفت: لازم است تا با برنامه ریزی علمی و جامعه شناسانه تلاش‌ها برای ارتقا این آمارها و رساندن آن به میانگین کشوری ادامه یابد.