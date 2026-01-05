  1. ورزش
دغدغه جدید سرمربی سرخ ها؛

نگرانی اوسمار از وضعیت بازیکن مهم پرسپولیس برای دیدار سرنوشت‌ساز

دوران نقاهت هافبک بازیساز پرسپولیس تبدیل به دغدغه اصلی سرمربی برزیلی سرخ ها در تمرینات نیم‌فصل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی تمرینات نیم فصل خود را پشت سر می‌گذارد که محمد عمری به دلیل مصدومیت مجبور به عمل جراحی شد تا حداقل تا بیستم دی ماه امکان کار با توپ را نداشته باشد.

هافبک بازی‌ساز پرسپولیس که این روزها دوران استراحت مطلق خود را پشت سر می‌گذارد امکان همراهی تیمش در شروع دور برگشت رقابت‌های فصل جاری را ندارد تا بازی با فجر سپاسی در شیراز را از دست بدهد.

وضعیت پای محمد عمری به گونه‌ای است که اوسمار ویه‌را نگران ادامه دوران نقاهت او و غیبتش در مهم‌ترین بازی دور برگشت مقابل سپاهان اصفهان نیز شده است.

پرسپولیس ۲۸ دی ماه مقابل فجر و سپس سوم بهمن ماه مقابل سپاهان در اصفهان در حالی بازی خواهد کرد که تنها ۲ امتیاز در انتهای نیم فصل بین دو تیم مدعی پایتخت و اصفهان فاصله است و سرخ‌ها چیزی جز پیروزی مقابل شاگردان محرم نویدکیا نمی‌خواهند.

