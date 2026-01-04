  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۰۵

غیبت بازیکن پرحاشیه پرسپولیس در تمرین؛ سرما بهانه شد!

غیبت بازیکن پرحاشیه پرسپولیس در تمرین؛ سرما بهانه شد!

هافبک خارجی پرسپولیس در حالی غایب تمرین امروز این تیم شد که در لیست مازاد نیز قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز یکشنبه تیم فوتبال پرسپولیس در حالی امروز برگزار شد که تیوی بیفوما شرکت نداشت. بازیکن خارجی سرخپوشان پایتخت با حضور در محل تمرین پرسپولیس به اوسمار ویه را اعلام کرد نمی‌تواند به دلیل سرماخوردگی و کسالت جسمی تمرین کند.

از این رو ویه را نیز با خروج او از محل تمرین موافقت کرد تا به استراحت بپردازد. بیفوما در حالی امروز در تمرین حاضر نشد که روز گذشته از طریق مدیر برنامه‌هایش متوجه حضور در لیست مازاد پرسپولیس شد تا شاید سرماخوردگی و غیبت خودخواسته او به این موضوع نیز بی ارتباط نباشد.

شایان ذکر است کادر فنی پرسپولیس در نقل و انتقالات زمستانی نیم فصل جاری تصمیم به خروج سرژ اوریه و فرشاد احمدزاده گرفته بود و حالا بیفوما نیز به این لیست اضافه شد.

کد خبر 6712387
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها