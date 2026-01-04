غیبت بازیکن پرحاشیه پرسپولیس در تمرین؛ سرما بهانه شد!

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز یکشنبه تیم فوتبال پرسپولیس در حالی امروز برگزار شد که تیوی بیفوما شرکت نداشت. بازیکن خارجی سرخپوشان پایتخت با حضور در محل تمرین پرسپولیس به اوسمار ویه را اعلام کرد نمی‌تواند به دلیل سرماخوردگی و کسالت جسمی تمرین کند.

از این رو ویه را نیز با خروج او از محل تمرین موافقت کرد تا به استراحت بپردازد. بیفوما در حالی امروز در تمرین حاضر نشد که روز گذشته از طریق مدیر برنامه‌هایش متوجه حضور در لیست مازاد پرسپولیس شد تا شاید سرماخوردگی و غیبت خودخواسته او به این موضوع نیز بی ارتباط نباشد.

شایان ذکر است کادر فنی پرسپولیس در نقل و انتقالات زمستانی نیم فصل جاری تصمیم به خروج سرژ اوریه و فرشاد احمدزاده گرفته بود و حالا بیفوما نیز به این لیست اضافه شد.