حداقل حقوق در سال آینده ۴۳ درصد افزایش می‌یابد

حداقل حقوق در سال آینده ۴۳ درصد افزایش می‌یابد

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: حقوق‌بگیرانی که کمتر از ۲۰ میلیون تومان دریافتی دارند، مشمول افزایش ۴۳ درصدی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، در تشریح روند بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی امروز مجلس گفت: در مرحله نخست بررسی، به دلیل وجود ابهامات و نگرانی‌های جدی نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اکثریت آرا رد شد.

وی افزود: پس از این موضوع، با تعامل سازنده میان مجلس و دولت و در پی نامه مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم، مبنی بر پذیرش اصلاحات مدنظر نمایندگان در چند سرفصل اصلی، لایحه بودجه مجدداً مورد بررسی قرار گرفت. یکی از مهم‌ترین محورهای اصلاحی، موضوع افزایش حقوق بود؛ چرا که در لایحه اولیه دولت، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران، کارمندان، معلمان و بازنشستگان پیش‌بینی شده بود که با توجه به نرخ تورم رسمی بیش از ۴۵ درصد، نگرانی جدی درباره کاهش قدرت خرید مردم ایجاد می‌کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: در بررسی مجدد و با تفاهم صورت‌گرفته میان دولت و مجلس، پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش حقوق به‌صورت پلکانی معکوس و در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد به تصویب رسید. بر این اساس، افرادی که دریافتی کمتری دارند، افزایش حقوق بیشتری خواهند داشت؛ به‌طور مثال حقوق‌بگیرانی که کمتر از ۲۰ میلیون تومان دریافتی دارند، مشمول افزایش ۴۳ درصدی می‌شوند و این میزان برای سطوح بالاتر حقوقی به‌صورت تدریجی تا ۲۱ درصد کاهش می‌یابد. این تصمیم با هدف توجه به معیشت کارگران، کارمندان و بازنشستگان و جبران بخشی از هزینه‌های ناشی از تورم اتخاذ شده است.

یوسفی همچنین به موضوع مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از نگرانی‌های نمایندگان، افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد بود که می‌توانست منجر به افزایش هزینه خانوار و کاهش قدرت خرید مردم شود. هرچند بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی از مالیات معاف هستند، اما نگرانی اصلی نمایندگان، افزایش هزینه تمام‌شده تولید و فشار مضاعف بر تولیدکنندگان، اصناف، بازاریان و بیش از پنج میلیون فعال اقتصادی کشور بود.

وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، کمیسیون تلفیق و نمایندگان عضو این کمیسیون با افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کردند و در بررسی کلیات، رأی منفی به این پیشنهاد دادند. طبق نظر کمیسیون تلفیق و با تفاهم انجام‌شده با دولت، نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای سال آینده همچنان ۱۰ درصد باقی خواهد ماند، هرچند مسیر بررسی و تصویب نهایی لایحه در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی و تبدیل آن به قانون همچنان ادامه دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به نگرانی‌های اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه دهک‌های اول تا هفتم، درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی گفت: یکی از محورهای مهمی که موجب گله‌مندی مردم شده بود، دغدغه افزایش قیمت کالاهای اساسی و نحوه تخصیص یارانه‌ها در حوزه‌هایی مانند گوشت، مرغ، برنج، نان و همچنین بنزین بود. از همین رو، کمیسیون تلفیق با تمرکز بر جدول هدفمندی یارانه‌ها، تمهیدات مشخصی را برای سال آینده پیش‌بینی کرد.

یوسفی افزود: در جداول ۱۰، ۱۱ و ۱۲ و به‌ویژه ردیف‌های ۱۰ تا ۱۲ جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه که به منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها اختصاص دارد، سه موضوع اصلی که دغدغه مردم و نمایندگان بود، مورد توجه قرار گرفت و برای آن‌ها اعتبار لازم پیش‌بینی شد.

وی نخستین محور را خرید تضمینی گندم عنوان کرد و گفت: برای فروش گندم به نرخ غیر یارانه‌ای و تأمین نان مردم، رقمی معادل ۲۹۰ هزار میلیارد تومان جهت خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شد تا امنیت غذایی کشور و قوت غالب مردم با چالش مواجه نشود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه به موضوع بنزین اشاره کرد و اظهار داشت: در بخش دوم، فروش بنزین وارداتی به نرخ غیر یارانه‌ای پیش‌بینی شد. در حال حاضر کشور بیش از ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کند و علاوه بر آن، حدود ۱۵ میلیون لیتر رفورمیت از پالایشگاه‌ها و خوراک پتروشیمی‌ها تأمین می‌شود. با این حال، برای پاسخ به مصرف روزانه کشور که بین ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون لیتر است، ناچار به واردات حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتر بنزین هستیم و در مجموع به ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر بنزین تکمیلی نیاز داریم. برای اینکه زندگی مردم دچار مخاطره نشود، در این بخش رقمی معادل ۵۴۸ هزار میلیارد تومان در منابع هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده است.

یوسفی سومین محور مهم را ارز ترجیحی دانست و گفت: موضوع ارز ترجیحی یکی از دغدغه‌های جدی خانوارها، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، مرغداران، دامداران و کشاورزان، به‌ویژه در حوزه نهاده‌ها و کود کشاورزی بود. برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها درباره حذف ارز ترجیحی، مجلس شورای اسلامی با همراهی دولت، ۸۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای سال آینده پیش‌بینی کرده است تا از افزایش قیمت کالاهای اساسی، رشد هزینه‌های خانوار و کاهش قدرت خرید مردم جلوگیری شود.

وی افزود: همچنین ارز مورد نیاز برای دارو نیز پیش‌بینی شده که مبنای ریالی آن حدود ۵۷۲ هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب، در سه سرفصل اصلی شامل تأمین بنزین، ارز ترجیحی و حمایت از خانوار برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، و نیز خرید تضمینی گندم، منابع لازم در جدول ۱۴ لایحه بودجه پیش‌بینی شده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با تأکید بر ضرورت نظارت بر نحوه هزینه‌کرد این منابع تصریح کرد: یکی از نگرانی‌های جدی نمایندگان، کارشناسان و دلسوزان کشور، چگونگی تخصیص و مصرف این اعتبارات است. این منابع باید به‌گونه‌ای هزینه شود که مستقیماً به ذی‌نفع نهایی یعنی مردم برسد و در مسیر دلالی، رانت و سودجویی افراد خاص منحرف نشود؛ موضوعی که مجلس نسبت به آن حساسیت ویژه‌ای دارد و بر نظارت دقیق در اجرای آن تأکید می‌کند.

    • Dastor IR ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      23 8
      پاسخ
      افزایش پلکانی معکوس یک روش غیرعلمی و مخالف با عدالت و در دراز مدت یک روش مشکل دار هست.
    • کارمند IR ۱۰:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      44 0
      پاسخ
      کاش افزایش حقوق کارمندان هم مثل تورم، ماهانه باشه. اول سال، یک بار حقوق رو افزایش می‌دن ولی تا پایان سال، ده بار افزایش تورم داریم و قدرت معیشت، کم میشه و نارضایتی به وجود میاد.
    • محمد IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      20 0
      پاسخ
      حقوق کارمندان و کارگران باید نسبت به قیمت روز طلا و هر ماه سنجیده شود. مانند اصناف مختلف ، نمیشود هزینه پایین نگه داشتن درصد تورم بر دوش کارگران باشد .
    • حرف حق IR ۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      6 0
      پاسخ
      پیوست حمایت از خانواده وجوانی جمعیت در حقوق کارمندا که باید از سال1401 اعمال میشدبرای اولین بار پارسال اجرا شد که به نظر میرسه مورد اغفال مجلس قرار گرفته ودولت هم حرفی متاسفانه به میون نیاورده واحتمالا حذف کنن! باید قانون وحق مردم وحمایت نظام از این قانون حمایت ازخانواده وجمعیت مورد توجه قرار بگیره
    • علیرضا IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      18 0
      پاسخ
      تاثیر زیادی در زندگی مردم نخواهد داشت ، چون به خرداد نکشیده افزایش قیمت های ناشی از تورم این افزایش حقوق را بی تاثیر می کنن ، ضمن اینکه چندین سال هست تورم 40، 50 درصدی داریم ولی افزایش حقوق ها سالانه در حدود 20 درصد بوده یعنی اگر برای سال دیگه 300 یا 400 درصد افزایش پیدا کنه ، تازه قدرت خرید برابر با 10 سال پیش می شه
    • ایرانی IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      13 2
      پاسخ
      حقوق بالا برابر با افزایش قیمتها اقلام دیگر و همچنین مالیات بیشتر ، بقولی هرکه بامش بیش برفش بیشتر . افزایش حقوقی که برابر با تورم نباشه ارزشی نداره .
    • IR ۱۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      11 0
      پاسخ
      افزایش پلکانی معکوس یعنی جریمه تخصص، حق سنوات و تجربه. با اینکار در دراز مدت حقوق پایین با بالا یکی می شود! یک حرکت عوام پسندانه که دودش به چشم همه خواهد رفت. شرم بر مطرح کنندگان این طرح ها که آگاهانه یا ناآگاهانه موجب پسرفت کشور می شوند.
    • GB ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      17 0
      پاسخ
      البته تورم پنجاه درصدی الان هم تا ان موقع شده صد در صد و عملا کاری نکردید ،
    • ناشناس IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      17 0
      پاسخ
      منطقی نیست بعضی اصلا کار نکردند حق بیمه ده سال ریختن خوب ده روز حقوق می گیرند با این کار از جیب یک عده به جیب عده ای دیگر می ریزید عده ای حقوق ارثی می گیرند بدون خدمت باز مورد لطف قرار می گیرند عدالت کجاستدحق هر کس که کار کرده و زحمت کشیده و تحصیل کرده را به جا آورید
    • میرسلیم رانت خوار DE ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      8 1
      پاسخ
      واردات خودرو نو با تعرفه 25% را برای افراد حقیقی بدون محدودیت حجم موتور و قیمت آزاد کنید واردات لوازم خانگی برای افراد حقیقی با تعرفه 20 % را آزاد کنید اینترنت سفید افراد را را قطع کنید ... اختلاس گران بانک آینده و دیگر موسسات مالی و اعتباری را دستگیر و تمام اموال را پس بگیرید.....
    • ناشناس IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      6 0
      پاسخ
      همه ملت کارمند وحقوق بگیر نیستندبیش از هفتاد درصد ملت مشاغل آزاد هستند . که خانه خراب شدند ومعیشتشان نابود شده . به جای افزایش حقوق کارمند تورومها را کاهش دهید به جای ایجاد توروم . تورمها را کاهش دهید وازبین ببرید ونرخ کالا وارزاق مردم را کاهشی کنید وهرسال سی در صد قیمت ارزاق واجناس را کاهش دهید وبه تبع آن حقوق کارمند را کم کنید وبیست درصد هرسال حقوق کارمند را کم ودرمقابل سی درصدقیمت مایحتاج وارزاق را کاهش دهید وپول کشور ارزش پیدا کنید
    • ناشناس . خواهش .عمل کنید ایران گلستان شود IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      0 0
      پاسخ
      با افزایش توروم وحقوق کارمندان . مشاغل آزاد که بدون حقوق ثابت هستند روز به روزنابودتر می شوند قشر عظیم و۷۰درصد ملت مشاغل آزاد هستند وبه نان شب محتاج . *****شیوه کارتان را عوض کنید . ایران گلستان می شود تصمیم بگیرید هرسال قیمت اجناس وارزاق ودارو ودرمان ومایحتاج ملت را سی درصد کاهش دهید ودر مقابل فقط پانزده درصد حقوق کارمند هر سال کم شود . ببینید چگونه در عرض دوسه سال دولت قوی اقتصاد مملکت شکوفا وهمه اقشار جامعه به رفاه می رسند
    • وحید اشرفی فرشی IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      9 4
      پاسخ
      مگه چند درصد مردم کارمند و بازنشسته هستن یعنی قراراست به اکثریت مردم که در تنگنا هستن فکری بشه اونم کارمندانی که ۶ماه سال و تعطیل هستن و سرانه ی کار مفید شون نا امید کننده
    • نیما IR ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      1 1
      پاسخ
      الان در بازار آزاد یک فلافل فروشی که شبها سه ساعت در وانت بساط میکنه حداقل دو الی سه برابر کارمند حقوق داره. کارمند بیچاره رفته 30 سال درس خونده و دکتری گرفته که کارگر نشه نمیدونسته که قراره بعد گرفتن دکتری بی عدالتی ها رو در ادارات شاهد باشه و حتی در صورت استخدام کارمندی حقوقش از کارگر هم پایین خواهد بود. واقعا به کجا داریم میریم ما.
    • IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      0 0
      پاسخ
      بالا بردن حداقل حقوق کارمندان به میزان ۴۳ درصد فاجعه است . قطعاً حقوق کارگران هم باید ۵۰ درصد افزایش پیدا کند و به دنبال آن کارخانجات تعطیل می‌شود . ارزش پول ملی را بالا ببرید . ارزش دلار آمریکا را پایین بیاورید . هرچه که حقوق‌ها را افزایش می‌دهید دو برابر آن قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند . ده‌ها سال است این تجربه تکرار شده است و شکست خورده است ، باز تکرار می‌کنید‌. چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    • DE ۱۴:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      0 0
      پاسخ
      دولت و مجلس محترم آیا تورم هم پلکانی بالا رفته؟ چرا خانوار ۴ نفره با درآمد ماهانه ۳۸ میلیون یارانه و سبد کا قطع شده و الان با تورم حدود۸۰٪ بصورت پلکانی بار تصمیم غلط دولت‌ها را بدوش بکشند چرا قانون کار اجرا نشود ودولت و مجلس خود سرانه تر تصمیم را می‌گیرند پس اول قانون کار باید تغییر یابد بعد تصمیم دیگری گرفته نشود ضمنا قانون عطف به ماسبق نمی شود هم باید،تغییر یابد ،در غیر اینصورت قانون‌شکن در دیوان عالی قابل ابطال میباشد
    • Ya ali IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      2 0
      پاسخ
      آحه ۴۳درصد ۱۴ میلیون چقدر میشه که همش دارین شیپوز می زنین ؛ کلا میشه ۵میلیون و هشتصد هزار تومان ؛ مگه مبلغی است در مقابل هزینه های سرسام اور امروز ایران
    • محمد IR ۱۸:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۵
      0 0
      پاسخ
      منتظر تورم ۲۰۰ درصدی باشید

