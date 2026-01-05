  1. استانها
گسترش مجازات‌های جایگزین حبس در سمنان؛ ۸۱۲ پرونده با حکم بدل از حبس

سمنان- رئیس کل دادگستری استان سمنان از اجرای ۸۱۲مورد مجازات جایگزین حبس در محاکم قضایی این استان خبر داد و این رویکرد را، گامی در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و اجرای عدالت ترمیمی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در دادگستری سمنان از جهش معنادار اعمال ارفاقات قانونی در دادگستری استان خبر داد و ابراز کرد: امسال ۸۱۲ مورد مجازات بدل از حبس در استان سمنان اعمال شده است.

وی با بیان اینکه در ۹ ماهه امسال پنج هزار و ۷۰۰ مورد از پرونده‌های قضائی هم با اعمال تخفیف و ارفاق‌های قانونی روبرو شده است، ابراز کرد: هدف از این اقدام کاهش جمعیت کیفری استان سمنان است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان از مدیریت هوشمندانه و هدفمند جمعیت کیفری به عنوان یک اولویت دستگاه قضائی استان یاد کرد.

اکبری افزود: کاهش ورودی غیرضروری در مجازات حبس و حرکت به‌سوی رویکردهای اصلاح‌گرایانه و باز پروری در قبال مجرمان، به‌ویژه بزهکاران کم‌خطر از رویکردهای دستگاه قضائی استان سمنان است.

وی از کاهش آسیب‌های معرفی به زندان و تقویت عدالت ترمیمی در استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: اجرای این سیاست‌ها در استان سمنان نه‌تنها موجب کاهش آثار منفی زندان بر فرد، خانواده و جامعه می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: صدور رأی قضائی صرفاً پایان یک پرونده نیست، بلکه آغاز فرآیند اصلاح، بازپروری و بازگشت سالم فرد بزهکار به جامعه است. از همین رو، دادگستری استان سمنان با تأکید بر استقلال قضائی قضات، آنان را به بهره‌گیری حداکثری و دقیق از ظرفیت‌های قانونی موجود در حوزه نهادهای ارفاقی تشویق کرده است.

