کشف دپوی مواد اولیه ساخت مواد محترقه غیر مجاز در آستارا

سرهنگ مرتضی احدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقا امنیت اجتماعی و به جهت پیشگیری از خطرات احتمالی استفاده از مواد محترقه پرخطر توسط جوانان و نوجوانان در روزهای پایانی سال به ویژه چهارشنبه آخر سال، پلیس با فروشندگان و تولید و سازندگان مواد محترقه غیرمجاز که موجب سلب آرامش و امنیت مردم می‌شوند، برابر قانون برخورد می‌نماید.

فرمانده انتظامی شهرستان آستارا با اشاره به کشف انبار دپوی مواد اولیه جهت ساخت مواد محترقه پرخطر در آستارا گفت: مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان آستارا پس از دریافت خبر فروش و ساخت مواد محترقه غیرمجاز، توسط افرادی سودجو در سطح شهرستان، با وجود اهمیت و حساسیت موضوع پیگیری صحت گزارش به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات فنی و نامحسوس صورت گرفته، متهمان مورد نظر شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی دستگیر و در بازرسی از منزل و خودروی متهمان پرونده مقدار ۶ کیلوگرم سدیم بنزوات و تعداد ۲۰ هزار پوکه خالی ترقه و ۷۰۰ نخ فیتیله و تعداد ۲۹۷۰ عدد مواد محترقه غیرمجاز و پرخطر از نوع کپسولی کشف گردید.

سرهنگ احدی با اشاره به دستگیری دو متهم در این زمینه، تصریح کرد: متهمان ۳۹ و ۴۳ ساله پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به برخورد قاطع پلیس با سودجویان و توزیع کنندگان مواد محترقه، تاکید داشت: والدین در ایام پایانی سال کنترل و مراقبت بیشتری نسبت به جوانان و فرزندان خود داشته باشند تا دچار آسیب‌ها و خطرات احتمالی استفاده از مواد محترقه خطرناک نشوند.