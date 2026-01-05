مادورو با چه اتهاماتی در دادگاه مواجه است؟

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور بازداشت شده ونزوئلا، امروز (دوشنبه) در برابر یک قاضی فدرال در دادگاه منهتن نیویورک حاضر می‌شود.

این جلسه پس از آن برگزار می‌شود که نیروهای آمریکایی او را در یک عملیات نظامی ویژه در کاراکاس ربودند.

به گزارش رسانه‌های آمریکایی، مادورو ظهر دوشنبه به وقت محلی در دادگاه حاضر خواهد شد تا از اتهامات مطرح‌شده علیه خود مطلع شود. این پرونده به قاضی «الوین هیلرستین» قاضی ۹۳ ساله یهودی سپرده شده است.

چند ساعت پس از ربودن مادورو در بامداد شنبه، او با هواپیما به پایگاه نظامی استوارت در ایالت نیویورک منتقل شد و سپس همراه با همسرش، سیلیا فلورس، با دستبند به دفتر اداره مبارزه با مواد مخدر در منهتن برده شد. او پس از یک بازجویی اولیه، به مرکز بازداشت در بروکلین منتقل شد.

روز شنبه، مقامات آمریکایی متن کیفرخواست فدرال علیه مادورو را منتشر کردند؛ کیفرخواستی که شامل اتهام «تروریسم مرتبط با مواد مخدر» و چندین اتهام دیگر است. مادورو پیش‌تر این اتهامات را رد کرده بود.

علاوه بر اتهام «تروریسم مرتبط با مواد مخدر»، کیفرخواست شامل این موارد است: توطئه برای قاچاق کوکائین به ایالات متحده و در اختیار داشتن سلاح‌های خودکار و تجهیزات تخریبی.

همچنین اتهامات مشابه علیه همسر مادورو، پسر او و چند مقام ارشد دیگر ونزوئلا مطرح شده است.

در این سند قضائی ادعا شده که مادورو و دیگر متهمان از سال ۱۹۹۹ با کارتل‌های بین‌المللی مواد مخدر، از جمله «سینالوآ» و «زتاس» مکزیک و گروه‌هایی در کلمبیا و همچنین باند «ترن دی آراگوآ» در ونزوئلا همکاری داشته‌اند.

همچنین ادعا شده که مادورو در دوران وزارت خارجه‌اش (۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸) گذرنامه‌های دیپلماتیک را به افراد مرتبط با قاچاق مواد مخدر فروخته است.

تظاهرات در نیویورک

هم‌زمان با این تحولات، ده‌ها نفر در نیویورک علیه بازداشت مادورو تظاهرات کردند. معترضان مقابل مرکز بازداشت او در بروکلین تجمع کردند و عملیات نظامی آمریکا در خاک ونزوئلا را محکوم کرده و آن را «ربودن» مادورو و همسرش خواندند.

معترضان در نیویورک با سر دادن شعارهایی، خواستار «دست برداشتن آمریکا از ونزوئلا» و آزادی فوری رئیس‌جمهور این کشور شدند.

آن‌ها دولت ترامپ را متهم کردند که هدفش از این محاکمه، نه آزادی مردم ونزوئلا، بلکه کنترل و غارت منابع طبیعی و ثروت‌های این کشور است.

پلیس نیویورک نیز تدابیر امنیتی گسترده در اطراف مرکز بازداشت اعمال کرد و ده‌ها مأمور و خودروهای پلیس برای تأمین امنیت محل مستقر شدند.