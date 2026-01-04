شناسایی و دستگیری ۴ سارق و مالخر با کشف ۲۰ موتور برقی در کیش

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نبی اله قاسمی، اظهار کرد: پس از اعلام چند فقره سرقت موتور برقی در کیش، موضوع برای شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار فرماندهی انتظامی ویژه کیش قرار گرفت.

او افزود: مأموران کلانتری ۱۱ انقلاب کیش با رصد اطلاعاتی در این پرونده موفق به شناسایی ۲ سارق سابقه دار شدند و پس از هماهنگی‌های قضائی در یک عملیات متهمان را در مخفیگاه دستگیر کردند.

سرهنگ قاسمی با اشاره به کشف ۲۰ دستگاه موتور برقی مسروقه، ۲۴ باطری موتور و مقادیری قطعات اوراقی در بازرسی از مخفیگاه متهمان، افزود: سارقان و دو مالخر این پرونده پس از دستگیری به مراجع قضائی معرفی شدند.

او افزود: کارشناسان انتظامی ارزش تقریبی اموال را ۱۵ میلیارد ریال اعلام کردند.

سرهنگ قاسمی گفت: روند تحویل وسایل نقلیه مکشوفه به مالباختگان در حال پیگیری است.