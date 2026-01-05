دریافت 10 MB کد خبر 6712835 https://mehrnews.com/x3b4RF ۱۵ دی ۱۴۰۴، ۹:۳۷ کد خبر 6712835 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۱۵ دی ۱۴۰۴، ۹:۳۷ بازگشت آلودگی هوا به شهرهای صنعتی و پرجمعیت سازمان هواشناسی از بازگشت آلودگی هوا به شهرهای صنعتی و پرجمعیت خبر داد.هشدار سطح زرد آلودگی هوا صادر شده است. کپی شد مطالب مرتبط فعالیت سامانههای بارشی فعلا تمام شد؛ هشدار آلودگی هوا برای ۶ استان کیفیت هوا در اکثر شهرهای البرز ناسالم شد آرامش جوی در کرمانشاه تا پایان هفته ادامه دارد انباشت آلایندهها؛ نفس اراک در تنگنا است برچسبها سازمان هواشناسی آلودگی هوا هشدار هواشناسی
