۱۵ دی ۱۴۰۴، ۹:۳۷

بازگشت آلودگی هوا به شهرهای صنعتی و پرجمعیت

سازمان هواشناسی از بازگشت آلودگی هوا به شهرهای صنعتی و پرجمعیت خبر داد.هشدار سطح زرد آلودگی هوا صادر شده است.

