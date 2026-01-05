صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (دوشنبه، ۱۵ دی) در مناطق شرق و جنوب شرق کشور وزش باد و کاهش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود و در نیمه غربی کشور و سواحل دریای خزر، جو آرام و پایدار همراه با افزایش نسبی دما حاکم خواهد بود.

وی افزود: خلیج فارس امروز و فردا (سه‌شنبه، ۱۶ دی) مواج است و دریای عمان نیز طی روز سه‌شنبه با شرایط مواج همراه خواهد بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: فردا (سه‌شنبه، ۱۶ دی) در شرق و جنوب شرق کشور، در برخی ساعات افزایش سرعت وزش باد رخ می‌دهد و در ارتفاعات استان‌های فارس و کرمان نیز افزایش ابر مورد انتظار است.

وی ادامه داد: روز چهارشنبه (۱۷ دی) در شمال استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود و در ارتفاعات این مناطق نیز افزایش ابر و رگبار پراکنده دور از انتظار نیست.

ضیائیان با اشاره به وضعیت جوی روزهای پایانی هفته گفت: روز پنجشنبه (۱۸ دی) شرایط جوی در بیشتر مناطق کشور آرام و پایدار خواهد بود و پدیده خاصی پیش‌بینی نمی‌شود.

این مقام مسئول سازمان هواشناسی تصریح کرد: تا پایان هفته، به‌دلیل پایداری جو، غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت کشور به‌تدریج افزایش خواهد یافت.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور درباره وضعیت هوای پایتخت یادآور شد: آسمان تهران امروز (۱۵ دی) صاف همراه با غبار محلی است و حداقل دمای هوا ۳ و حداکثر دما ۱۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به صدور هشدار زرد سازمان هواشناسی کشور گفت: به‌دلیل پایداری جو و حاکمیت وارونگی دما، تا پایان روز چهارشنبه (۱۷ دی) افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای تهران، کرج، اراک، ارومیه، تبریز، اصفهان و یزد مورد انتظار است.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: این شرایط با افزایش شاخص آلودگی هوا در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس همراه خواهد بود و در صورت کنترل‌نشدن منابع آلاینده ثابت و متحرک، احتمال افزایش شاخص آلودگی هوا به‌ویژه در مناطق پرتردد و صنعتی تا سطح ناسالم برای همه گروه‌ها وجود دارد.