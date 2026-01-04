آرامش جوی در کرمانشاه تا پایان هفته ادامه دارد

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشهها و دادههای هواشناسی، از امروز یکشنبه تا پایان هفته، پدیده جوی قابل توجهی در سطح استان پیشبینی نمیشود و شرایط جوی به طور کلی پایدار خواهد بود.
وی افزود: در این مدت، تنها در برخی ساعات، وزش باد ملایم و رشد ابر به عنوان پدیدههای غالب جوی در نقاط مختلف استان قابل انتظار است.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به تغییرات دمایی تصریح کرد: از اواسط وقت روز دوشنبه، متوسط دمای هوا در استان روندی افزایشی به خود میگیرد و به تدریج هوای گرمتری در سطح استان حاکم خواهد شد.
زورآوند در پایان خاطرنشان کرد: این شرایط پایدار جوی، تا پایان هفته ادامه خواهد داشت و نوسانات خاصی در وضعیت آبوهوای استان پیشبینی نمیشود.
