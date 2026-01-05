  1. استانها
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۸:۲۸

انباشت آلاینده‌ها؛ نفس اراک در تنگنا است

انباشت آلاینده‌ها؛ نفس اراک در تنگنا است

اراک- اداره کل هواشناسی استان مرکزی، از افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی نقشه‌های هواشناسی استان مرکزی نشان می‌دهد تا روز پنجشنبه، شرایط پایداری و سکون نسبی جو در این استان حاکم خواهد بود که این وضعیت موجب افزایش پتانسیل انباشت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا به‌ویژه در شهر اراک و سایر مناطق صنعتی استان می‌شود.

بر همین اساس، اداره کل هواشناسی استان مرکزی هشدار زرد آلودگی هوا شماره ۹ را صادر کرده است و کارشناسان تأکید دارند شهروندان به‌ویژه گروه‌های حساس، از فعالیت‌های طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.

بر اساس خروجی مدل‌های پیش‌بینی، در طول هفته جاری هیچ‌گونه پدیده بارشی در سطح استان مرکزی مشاهده نخواهد شد.

