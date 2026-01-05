کیفیت هوا در اکثر شهرهای البرز ناسالم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز کنترل و پایش هوای اداره کل حفاظت محیطزیست استان البرز، ایستگاههای سنجش، شاخص آلودگی هوای ساوجبلاغ ۱۵۱ و ناسالم برای همه گروهها و شهرستانهای فردیس ۱۲۳، نظرآباد ۱۲۲ و کرج ۱۰۸ گزارششده که ناسالم برای گروههای حساس ازجمله کودکان، افراد مسن، بیماران قلبی و تنفسی است.
مطابق با تعریف شرکت کنترل کیفیت هوا، شاخص اندازهگیری آلودگی هوا بر اساس استاندارد EPA که در بسیاری از کشورهای دنیا و ازجمله ایران مورداستفاده است دارای تقسیمبندی شامل صفر تا ۵۰ پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه، ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم، ۳۰۰ تا ۵۰۰ خطرناک است.
گفتنی است استان البرز دارای ۱۳ ایستگاه سنجش آلودگی هوا است.
