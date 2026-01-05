مجید عجمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از مشاهده دو یوز آسیایی در منطقه حفاظت شده توران توسط افراد محلی خبر داد و اظهار داشت: این ثبت توسط یکی از افراد محلی به نام یاسر عامری در مجموعه حفاظتی توران مشاهده و گزارش شد.
رئیس پارک ملی توران شاهرود با تاکید بر اینکه این زیستکره یکی از اصلیترین زیستگاههای یوزپلنگ آسیایی در کشور محسوب میشود، خاطرنشان ساخت: چنین مشاهداتی حاکی از اثربخشی اقدامات حفاظتی و همکاری جوامع محلی در حفظ این گونه نادر است.
عجمی تاکید کرد: حفاظت مستمر و تقویت زیستگاههای کلیدی برای بقای نسل یوزپلنگ آسیایی ضروری است.
وی همچنین در تکمیل صحبتهای خود ضمن تقدیر از فرهنگ حفاظت جوامع محلی، اظهار داشت: مشارکت و هوشیاری ساکنان منطقه، ستون اصلی حفاظت در توران است.
رئیس زیستکره توران شاهرود تصریح کرد: مشاهدات ارزشمند اینچنینی اغلب توسط همیاران محلی، به ما گزارش میشود. لذا این فرهنگِ همکاری ریشه در فرهنگ و زندگی مردم شهرستان شاهرود دارد و ما همواره شاهد حضور داوطلبانه و خودجوش دوستداران طبیعت از میان همین مردم در پایشهای شبانه و حفاظت از جادهها بودهایم.
عجمی در ادامه با اشاره به تجربههای موفقیتآمیز حوزه حیات وحش توران افزود: ثبت مشاهده همزمان پنج یوزپلنگ آسیایی در تیرماه امسال توسط یکی دیگر از اعضای جوامع محلی، آقای ابوذر کریمی، نمونه درخشان دیگری از این همراهی است.
وی تاکید کرد: این همزیستی مسالمتآمیز و این نگاه که مردم خود را بخشی از راهحل میدانند، کلید تداوم حیات در مهمترین زیستگاه باقیمانده یوزپلنگ آسیایی است.
