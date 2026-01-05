  1. استانها
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۹:۳۴

امید در زیست‌گاه یوزپلنگ‌ها؛ مشاهده دو یوز آسیایی در توران شاهرود

شاهرود- رئیس پارک ملی توران شاهرود از مشاهده دو یوزپلنگ در این زیستکره خبر داد و گفت: این مشاهده ارزشمند نشان‌دهنده ظرفیت ادامه حیات این گونه در مهم‌ترین زیستگاه‌های باقی‌مانده کشور است.

مجید عجمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از مشاهده دو یوز آسیایی در منطقه حفاظت شده توران توسط افراد محلی خبر داد و اظهار داشت: این ثبت توسط یکی از افراد محلی به نام یاسر عامری در مجموعه حفاظتی توران مشاهده و گزارش شد.

رئیس پارک ملی توران شاهرود با تاکید بر اینکه این زیستکره یکی از اصلی‌ترین زیستگاه‌های یوزپلنگ آسیایی در کشور محسوب می‌شود، خاطرنشان ساخت: چنین مشاهداتی حاکی از اثربخشی اقدامات حفاظتی و همکاری جوامع محلی در حفظ این گونه نادر است.

عجمی تاکید کرد: حفاظت مستمر و تقویت زیستگاه‌های کلیدی برای بقای نسل یوزپلنگ آسیایی ضروری است.

وی همچنین در تکمیل صحبت‌های خود ضمن تقدیر از فرهنگ حفاظت جوامع محلی، اظهار داشت: مشارکت و هوشیاری ساکنان منطقه، ستون اصلی حفاظت در توران است.

رئیس زیستکره توران شاهرود تصریح کرد: مشاهدات ارزشمند اینچنینی اغلب توسط همیاران محلی، به ما گزارش می‌شود. لذا این فرهنگِ همکاری ریشه در فرهنگ و زندگی مردم شهرستان شاهرود دارد و ما همواره شاهد حضور داوطلبانه و خودجوش دوستداران طبیعت از میان همین مردم در پایش‌های شبانه و حفاظت از جاده‌ها بوده‌ایم.

عجمی در ادامه با اشاره به تجربه‌های موفقیت‌آمیز حوزه حیات وحش توران افزود: ثبت مشاهده همزمان پنج یوزپلنگ آسیایی در تیرماه امسال توسط یکی دیگر از اعضای جوامع محلی، آقای ابوذر کریمی، نمونه درخشان دیگری از این همراهی است.

وی تاکید کرد: این همزیستی مسالمت‌آمیز و این نگاه که مردم خود را بخشی از راه‌حل می‌دانند، کلید تداوم حیات در مهم‌ترین زیستگاه باقی‌مانده یوزپلنگ آسیایی است.

