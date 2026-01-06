مجید عجمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اقدام سریع و هماهنگ محیطبانهای منطقه پارک ملی توران شاهرود برای جلوگیری از برداشت غیر مجاز سیلیستین خبر داد و اظهار کرد: این برداشت در منطقه ملحه انجام گرفته بود.
وی افزود: محیطبانان این پارک با تلاش شبانه روزی و حضور به موقع در منطقه ملحه با همراهی محیطبانی طرود توانستند مانع برداشت غیرمجاز ماده معدنی سیلیستین شوند.
رئیس پارک ملی توران شاهرود به اهمیت حفظ منابع طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: تلاش محیطبانی بر جلوگیری از تخریب زیستگاههای حساس است.
عجمی تصریح کرد: حفاظت از پارک ملی توران به عنوان یکی از مهمترین زیستگاههای حیاتوحش کشور نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی و قضائی است.
وی افزود: برای حفاظت از زیستگاه برخورد با تخلفات معدنی در این منطقه با جدیت ادامه خواهد داشت.
