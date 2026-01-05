به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از اعتکاف دانشآموزی شهرستان هشترود با حضور حضور حجتالاسلام والمسلمین حسن جعفریان امام جمعه هشترود و صادق صادق پور مدیر اداره آموزش و پرورش منطقه برگزار شد و حال و هوایی ویژه و روحانی به این آئین بخشید.
در این روز، برنامههای متنوعی با محوریت معرفتافزایی و ترویج فرهنگ اهلبیت (ع) اجرا گردید. از جمله مهمترین برنامهها، برگزاری هیئت عزاداری به مناسبت سالروز وفات حضرت زینب کبری (سلاماللهعلیها) بود که با حضور پرشور معتکفین دانشآموز و مداحی ذاکران اهلبیت (ع) همراه شد.
همچنین در ادامه برنامهها، اکران مستند «کرامت زن» به منظور تبیین جایگاه والای زن در نگاه اسلامی و بازخوانی آموزههای حضرت زینب (س) برگزار گردید که با استقبال چشمگیر شرکتکنندگان مواجه شد.
این آئین معنوی که در فضای آرام و روحبخش مسجد محل اعتکاف برگزار میشود، با هدف تقویت معنویت، خودسازی و آشنایی بیشتر نسل جوان با معارف قرآنی و سیره اهلبیت (ع) در حال برگزاری است.
