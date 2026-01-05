به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه اعتکاف دانشآموزی شهرستان هشترود عصر دوشنبه با حضور فرماندار شهرستان، مسئولان فرهنگی و آموزشی، روحانیون و جمعی از خانوادهها برگزار شد.
این مراسم که پس از سه روز برگزاری برنامههای معنوی، عبادی و تربیتی انجام گرفت، فرصتی برای قدردانی از دانشآموزانی بود که با حضور آگاهانه خود، جلوهای زیبا از ایمان، خودسازی و معنویت را به نمایش گذاشتند.
فرماندار شهرستان هشترود در این آئین با اشاره به نقش اعتکاف در تربیت نسل جوان، اظهار کرد: اعتکاف دانشآموزی زمینهای ارزشمند برای تقویت باورهای دینی، اخلاقی و هویتی نسل نوجوان و جوان است و باید از این ظرفیت معنوی بهخوبی صیانت و حمایت شود.
در ادامه، مسئولان برگزارکننده نیز با قدردانی از همکاری نهادهای فرهنگی، آموزشی و خانوادهها، بر استمرار برگزاری اینگونه برنامهها با هدف تعمیق معرفت دینی در میان دانشآموزان تأکید کردند.
در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر و هدایایی، از تمامی معتکفین دانشآموز حاضر در این آئین معنوی تجلیل به عمل آمد.
