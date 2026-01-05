شرکت ۳۶ هزار نفر از مردم آذربایجان شرقی در اعتکاف ۱۴۰۴

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید حسن اصل‌نژادی روز دوشنبه با اشاره به فلسفه اعتکاف اظهار داشت: این آئین معنوی در واقع نوعی تمرین صبر و تقویت اراده و چشم پوشی و اجتناب از برخی آزادی‌های ظاهری برای رسیدن به کمالات معنوی و قربت و اٌنس الهی است و می‌توان آن را نمودی از عبودیت محض و تمرینی برای زندگی زاهدانه قلمداد کرد.

وی در تشریح ابعاد اجتماعی اعتکاف نیز خاطر نشان شد: اعتکاف به عنوان یک گردهمایی معنوی مؤمنان در مساجد به عنوان خانه خدا، وحدت و اخوت دینی را تقویت می‌کند و معتکفان با مشارکت در فضایی ملکوتی، پیکره‌ای واحد از امت اسلامی را به نمایش می‌گذارند و از همین رو بر پاداش‌های عظیم اخروی و برکات دنیوی این آئین معنوی در روایات متعدد تاکید شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی ادامه داد: با توجه به این ابعاد معنوی فردی و اجتماعی، امسال در مجموع ۳۶ هزار و ۴۲۵ نفر از مردم خداجوی استان در ۲۹۸ مسجد منتخب در اقصی نقاط آذربایجان شرقی مراسم معنوی و انسان ساز اعتکاف را در روزهای ۱۳ تا ۱۵ ماه رجب برگزار می‌کنند.

وی تصریح کرد: امسال نیز در ادامه روند رو به رشد آمار شرکت کنندگان اعتکاف در سال هاب اخیر، شاهد هستیم که جمعیت ۲۵ هزار نفری سال گذشته به بیش از ۳۶ هزار نفر در ۱۴۰۴ افزایش یافته و تنها در شهر تبریز ۸۳ مسجد میزبان برگزاری مراسم معنوی اعتکاف هستند که از این تعداد ۱۹ مسجد برای آقایان و ۶۴ مسجد برای بانوان در نظر گرفته شده است.

حجت الاسلام اصل نژادی گفت: از ۲۹۸ مسجد آذربایجان شرقی که امسال میزبان مراسم اعتکاف هستند، ۷۳ مسجد برای اعتکاف آقایان، ۱۳۰ مسجد برای اعتکاف بانوان، ۶۳ مسجد برای معتکفان دانش آموز، ۱۸ مسجد برای معتکفان دانشجو و ۱۰ مسجد نیز مختص اعتکاف مادر دختری هستند.