به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه همزمان با آئین‌های پایانی مراسم معنوی اعتکاف در شهرستان مرند، مجموعه‌ای از برنامه‌های معرفتی، فرهنگی و معنوی با حضور اقشار مختلف معتکفین در مسجد ولی‌الله اعظم این شهرستان برگزار شد.

در این برنامه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی پورمحمدی، امام جمعه شهرستان مرند و نماینده مجلس خبرگان رهبری، با حضور در محل اعتکاف دانش‌آموزی مسجد ولی‌الله اعظم، به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی ضمن اشاره به فضائل و آثار معنوی اعتکاف از منظر روایات پیامبر اکرم (ص)، به بیان روایاتی از واقعه عاشورا و تبیین شجاعت‌ها و مجاهدت‌های حضرت زینب کبری (س) پرداخت و در پایان با ذکر مصیبت و مرثیه آن بانوی بزرگوار، فضای مراسم را آکنده از حال و هوای معنوی کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین قبله‌ای نیز با حضور در جمع معتکفین، به تبیین جایگاه شکرگزاری در آموزه‌های دینی پرداخت و گفت: مسلمانان باید همواره شاکر پروردگار متعال باشند که نعمت آفرینش و محبت پیامبر اکرم (ص) و خاندان مطهر ایشان را در دل‌های مؤمنان قرار داده است.

وی تأکید کرد: روح اعتکاف، تمرین شکرگزاری و بازگشت آگاهانه به سوی خداوند است.

همچنین در ادامه آئین اختتامیه، سردار تقی صفایی از رزمندگان دوران دفاع مقدس، با بیان خاطراتی از دوران جهاد و مقاومت، به تشریح رشادت‌ها و ایثارگری‌های شهدای والامقامی همچون مرحمت بالازاده، حاج عباس عبداللهی، عوض محمدی و نیروهای جهاد سازندگی موسوم به «سنگرسازان بی‌سنگر» پرداخت و نقش فرهنگ ایثار و شهادت را در تربیت نسل جوان یادآور شد.

همچنین حضور خادم‌یاران آستان قدس رضوی در آئین اختتامیه اعتکاف شهرستان مرند، جلوه‌ای ویژه به این مراسم بخشید. خادم‌یاران رضوی با اهدای هدایا و یادگاری‌های متبرک رضوی به معتکفین، پیوند معنوی شرکت‌کنندگان را با ساحت مقدس امام رضا (ع) تقویت کردند.

برنامه‌های اختتامیه اعتکاف در شهرستان مرند با استقبال پرشور معتکفین، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، همراه بود و بار دیگر نقش اعتکاف را در تعمیق معنویت، تقویت باورهای دینی و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه برجسته ساخت.