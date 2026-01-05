امیدواریم بودجه پیشنهادی تصویب شود/ پارالمپیک نیاز به توجه بیشتر دارد

سیدمحمد پولادگر صبح امروز دوشنبه در حاشیه مراسم ششمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بودجه پیشنهادی کمیته ملی پارالمپیک گفت: با قول هایی که گرفتیم و نگاه مثبتی که دوستان تاثیرگذار داشتند خیلی امیدواریم سال آینده بودجه خیلی خوب داشته باشیم و بتوانیم مسیر موفقیت ورزش پارالمپیک را ادامه دهیم.

پولادگر ادامه داد: هنوز این بودجه قطعی نشده است اما پیشنهادی ما رقم خوبی هست که امیدواریم با آن موافقت شود. من از رقم آن اطلاعی ندارم اما یک همت و ۳۰۰ میلیارد تومان را پیشنهاد داده ایم.

با توجه به رویدادهای پیش رو و سخت افزاری نیاز به کمک داریم و امیدواریم بتوانیم این بودجه را تصویب کنند تا پاراالمپیک بتوانند وظیفه اصلی خود را عمل کند. ماکشور نقطه بحران هستیم و اتفاقاتی که رخ داده است آمار جانبازان ما را بیشتر کرده که همه این موارد وظیفه ما سنگین تر خواهد کرد و باید بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که