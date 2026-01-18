اعلام رویدادهای ۲۰۲۶ پارالمپیکی جهان/ میادین حضور و غیبت ایران کدامند؟

به گزارش خبرنگار مهر، طبق آنچه کمیته بین المللی پارالمپیک (IPC) هم به آن اشاره کرده است، این حوزه در سال جدید میلادی درگیر رویدادهای مختلفی است که شامل بازی های پارالمپیک زمستانی ایتالیا، بازی های پاراآسیایی ناگویا، بازی های کشورهای مشترک المنافع گلاسکو و همچنین مسابقات قهرمانی جهان در رشته های مختلف است.

والیبال نشسته، گلبال، راگبی با ویلچر، بوچیا، بدمینتون، پاراکانو، بسکتبال با ویلچر، پارا تری اتلون، پاراروئینگ، پاراسوارکاری و پاراتیراندازی از جمله رشته هایی هستند که طی سال جاری رقابت های آنها در سطح قهرمانی جهان برگزار می شود. آنچه مسلم است ایران در برخی از این رویدادها با قدرت و حتی به قصد دفاع از عنوان قهرمانی شرکت می کند اما برای برخی دیگر هم برنامه ای جهت شرکت داشتن ندارد.

در مورد سه رویداد پارالمپیکی دیگر که به صورت جمعی و با حضور کاروان کشورهای مختلف برگزار می شود هم همین شرایط وجود دارد یعنی یا هدف حضور کیفی در بازی ها است یا صرفِ حضور و یا اصلا برنامه ای برای اعزام نیست.

در مجموع اینکه، تمرکز کمیته ملی پارالمپیک در سال جاری میلادی همزمان روی بازی های پاراآسیایی ناگویا و قرار گرفتن در جمع سه کشور برتر است و همچنین بازی های پارالمپیک لس انجلس و کسب سهمیه یا مهیا کردن دسترسی به آن برای رشته ها و ورزشکاران مختلف.

این موضوعی است که سعید سلگی معاون فنی ورزشی کمیته ملی پارالمپیک در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این پرسش که «از مجموع رویدادهایی که طی سال ۲۰۲۶ برگزار می شود، کمیته ملی پارالمپیک قصد شرکت کردن در کدامیک را دارد و در مجموع هدف این کمیته در این سال میلادی چیست؟»، روی آن تاکید داشت.

وی در این گفتگو گفت: بازی های پاراآسیایی ناگویا یکی از اولویت های اصلی کمیته ملی پارالمپیک در سال جاری میلادی است. قطعا اعزام کیفی با ظرفیت مدال آوری بالا رویکرد کلی در مورد تشکیل کاروان اعزامی به این بازی ها است. هدف این است به گونه ای در بازی ها شرکت داشته باشیم که بتوانیم با دستیابی به حداکثر مدال طلای ممکن در میان سه کشور برتر قرار بگیریم.

معاون فنی ورزشی کمیته ملی پارالمپیک در مورد دیگر رویدادهایی که برگزاری آنها در ورزش ۲۰۲۶ پارالمپیک جهان قرار دارد نیز خاطرنشان کرد: در مورد بازی های کشورهای مشترک المنافع فعلا هیچ برنامه ای نداریم. اصلا در مورد این بازی ها اطلاعیه و دستورالعملی دریافت نکرده ایم که بتوانیم روی آن بررسی داشته باشیم. بنابراین فعلا روی این بازی ها تمرکزی نداریم اما در مورد بازی های پارالمپیک زمستانی، حضور حداقلی در برنامه است.

وی در توضیح بیشتر چگونگی حضور در بازی های پارالمپیک زمستانی که به میزبانی میلانو ایتالیا برگزار می شود، گفت: متقاضی یک سهمیه وایلد کارت در رشته پاراصحرانوردی شده ایم. اگر با این درخواست موافقت شود، یک ورزشکار اعزامی به بازی ها خواهیم داشت تا فقط نام ایران در میان کشورهای شرکت کننده باشد.

سلگی تصریح کرد: در مورد رشته های پارالمپیک زمستانی، اختلاف فنی بالایی با دیگر کشورها داریم. در ادوار گذشته این بازی ها هم بیشتر صرف حضور مدنظر بوده است و به همین دلیل به اعزامی حداقلی اکتفا شده است. برای دوره جدید بازی های پارالمپیک زمستانی هم همین برنامه را داریم. هنوز به درخواست مطرح شده برای سهمیه وایلد کارت پاسخی داده نشده است اما در صورت موافقت، احتمال حضور را خواهیم داشت.

معاون فنی ورزشی کمیته ملی پارالمپیک همچنین در مورد رشته هایی که امسال رقابت های قهرمانی جهان آنها برگزار می شود و برنامه موردنظر در رابطه با آنها گفت: اعزام به مسابقات قهرمانی جهانی رشته هایی مانند والیبال نشسته و گلبال قطعی است. در مورد والیبال نشسته که با توجه به انتخابی بودن پارالمپیک و توزیع یک سهمیه در آن، تاکید زیادی هم وجود دارد که تیم ملی ایران بتواند هم از عنوان قهرمانی دفاع کند و هم کسب سهمیه کند.

وی افزود: ایران در مسابقات بسکتبال با ویلچر قهرمانی جهان هم شرکت خواهد داشت. احتمال حضور در رقابت های جهانی پاراکانو هم وجود دارد. در مورد راگبی با ویلچر و بوچیا و حضور در مسابقات قهرمانی جهان آنها برنامه ای در دستور کار نیست. بدمینتون هم همین شرایط را دارد. در مورد پارا تری اتلون هم بعید است برنامه ای برای اعزام داشته باشیم، ابتدا باید به برنامه توسعه ای این رشته در آسیا برسیم سپس وارد عرصه جهانی شویم.

سلگی در این رابطه ادامه داد: در مورد روئینگ هم در حال استعدادیابی برای راه اندازی رشته هستیم و مشخص نیست اصلا به مسابقات برسیم یا نه. در مورد سوارکاری برنامه ای برای اعزام نیست اما اعزام به مسابقات جهانی تیراندازی احتمالا در برنامه است. در کل اما زمان مسابقات و شرایط اعزام هم مهم است. باید با بررسی همه جانبه در مورد این رقابت ها تصمیم گیری نهایی صورت بگیرد.

معاون فنی ورزشی کمیته ملی پارالمپیک گفت: در مجموع حضور کیفی در بازی های پاراآسیایی ناگویا و آماده شدن برای بازی های پارالمپیک لس آنجلس دو هدف اصلی و عمده این کمیته برای سال جدید میلادی است. به دنبال این هستیم که در ناگویا بتوانیم در جمع سه کشور برتر قرار بگیریم و همزمان وارد مسیر لس انجلس هم شویم. امسال توزیع سهمیه ها برای این بازی ها آغاز می شود و در برخی رشته ها هم، مسابقات و امتیازاتش روی کسب سهمیه تاثیرگذار خواهد بود. روی این مسئله هم تمرکز بالایی داریم.