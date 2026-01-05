به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی ونزوئلا، دلسی رودریگز، رئیسجمهوری موقت این کشور در بیانیهای اعلام کرد که مردم ما خواهان صلح و زندگی مسالمت آمیز با دیگر مردم جهان در فضایی عاری از تهدیدات خارجی مبتنی بر احترام متقابل و همکاری هستند.
وی با بیان اینکه صلح بین کشورها ضامن صلح در جهان است افزود: روابط بینالمللی باید بر پایه تعامل متوازن، احترام متقابل و عدم دخالت خارجی باشد.
رئیس جمهوری موقت ونزوئلا گفت: ما خواهان رابطهای متوازن و مبتنی بر احترام متقابل با آمریکا و سایر کشورهای منطقه و جهان هستیم.
رودریگز خواستار گفتوگوی کاراکاس و واشنگتن برای برای رسیدن به یک برنامه مشترک همکاری برای توسعه روابط شد.
وی ابراز امیدواری کرد که این برنامه مشترک همکاری بتواند در چارچوب قواعد بین المللی، به توسعه آمریکا و ونزوئلا و ایجاد صلح پایدار در منطقه کمک کند.
رئیس جمهوری موقت ونزوئلا گفت: مردم منطقه ما شایسته صلح و گفتوگو هستند نه جنگ.
رودریگز افزود: تمایل به صلح همواره مورد تاکید نیکلاس مادورو (رئیسجمهوری ربوده شده ونزوئلا) بوده و اکنون نیز موضع رسمی دولت ونزوئلا است.
وی بیانیه خود را با تأکید بر حق ونزوئلا برای برخورداری از صلح، توسعه، حاکمیت و آیندهای مستقل به پایان رساند.
کشورهای مختلف جهان، اقدام واشنگتن در حمله به ونزوئلا و ربایش مادورو را نقض منشور ملل متحد اعلام کردهاند. تحلیلگران، تسلط بر منابع نفتی ونزوئلا را هدف نهایی ترامپ از حمله به این کشور حمله کردهاند.
کارشناسان معتقدند هدف آمریکا از حمله به ونزوئلا و ربایش رئیس جمهوری این کشور، وادار کردن کاراکاس به تسلیم است.
