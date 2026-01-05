ابراز نگرانی پاکستان درباره تحولات ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور خارجه پاکستان، این کشور درباره تحولات ونزوئلا ابراز نگرانی کرد.

در بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان آمده است: اسلام آباد اهمیت زیادی برای رفاه و امنیت مردم ونزوئلا قائل است و تحولات جاری در این کشور را با نگرانی دنبال می‌کند.

وزارت امور خارجه پاکستان خواستار خویشتنداری و کاهش تنش‌ها بین کاراکاس و واشنگتن شد و بر ضرورت پایبندی طرفین بر اصول منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل تاکید کرد.

در این بیانیه آمده است: ما تحولات را از نزدیک رصد می‌کنیم و همچنان پیگیر امنیت پاکستانی‌های مقیم ونزوئلا هستیم.

کشورهای مختلف جهان، اقدام واشنگتن در حمله به ونزوئلا و ربایش نیکلاس مادورو رئیس جمهوری این کشور را نقض منشور ملل متحد اعلام کرده‌اند. تحلیلگران، تسلط بر منابع نفتی ونزوئلا را هدف نهایی ترامپ از حمله به این کشور حمله کرده‌اند.

کارشناسان معتقدند هدف آمریکا از حمله به ونزوئلا و ربایش رئیس جمهوری این کشور، وادار کردن کاراکاس به تسلیم است.