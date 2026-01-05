به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز دوشبه افزایش یافت و سایر فلزات گرانبها نیز جهش قابلتوجهی را تجربه کردند. بازداشت نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، توسط آمریکا در اوایل هفته و تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی، تقاضا برای سرمایههای امن را تقویت کرده است.
قیمت هر اونس طلا امروز با ۱.۷۰ درصد افزایش به ۴۴۰۵ دلار و ۸۴ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک نیز با افزایش ۱.۹۴ درصدی به ۴۴۱۳ دلار و ۸۰ سنت رسید.
تحلیلگران بر این باورند که تحولات ونزوئلا بار دیگر تقاضا برای سرمایههای امن از جمله طلا و نقره را احیا کرده، زیرا سرمایهگذاران به دنبال پوشش مخاطرات ژئوپلیتیکی هستند.
آمریکا در روز شنبه مادورو را در عملیاتی که طبق گزارشها به کشته شدن غیرنظامیان نیز منجر شد، بازداشت کرد. دلسی رودریگز، معاون رئیسجمهور، بهعنوان رهبر موقت قدرت را در دست گرفته و اعلام کرده است که مادورو همچنان رئیسجمهور ونزوئلا محسوب میشود.
ترکیبی از تنشهای ژئوپلیتیکی، کاهش نرخ بهره، خرید بالای بانکهای مرکزی و ورود سرمایه به صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) باعث شد طلا در سال گذشته ۶۴ درصد رشد کند؛ یعنی بیشترین افزایش سالانه از سال ۱۹۷۹ تاکنون. قیمت طلا در ۲۶ دسامبر ۲۰۲۵ به رکورد تاریخی ۴۵۴۹ دلار و ۷۱ سنت رسید.
در همین حال، آنا پاولسون، رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا، در روز شنبه اعلام کرد پس از یک دوره کاهش نرخ بهره در سال گذشته، انجام کاهشهای بیشتر ممکن است مدتی به طول بینجامد. با این وجود، سرمایهگذاران همچنان انتظار دارند فدرال رزرو آمریکا امسال حداقل دو بار نرخ بهره را پایین بیاورد.
تمرکز بازارها اکنون بر انتشار آمار اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در روز جمعه است تا نشانههای بیشتری درباره مسیر سیاست پولی فدرال رزرو به دست آید.
سرمایههای غیرسودده مانند طلا معمولاً در شرایط نرخ بهره پایین و در دورههای بیثباتی ژئوپلیتیکی یا اقتصادی، عملکرد بهتری دارند.
در میان سایر فلزات گرانبها، نقره با ۴.۶ درصد افزایش قیمت به ۷۵ دلار و ۷ سنت رسید. نقره در ۲۹ دسامبر به رکورد تاریخی ۸۳ دلار و ۶۲ سنت رسیده بود و سال گذشته را با جهش ۱۴۷ درصدی، بهعنوان بهترین عملکرد سالانه خود به پایان رساند. نقره بهدلیل قرار گرفتن در فهرست مواد معدنی حیاتی آمریکا، محدودیتهای عرضه و رشد تقاضای صنعتی و سرمایهگذاری، تا سطوح بیسابقهای صعود کرد.
پلاتین نیز با ۱.۸۶ درصد افزایش قیمت ۲۱۸۳ دلار و ۷۷ سنت معامله میشود. پلاتین هفته گذشته به رکورد تاریخی ۲۴۷۸ دلار و ۵۰ سنت دست یافته بود.
