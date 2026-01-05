روزنامه اسرائیلی اعتراف کرد: هدف ترامپ نفت ونزوئلا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت اذعان کرد که ونزوئلا تهدید مستقیمی علیه امنیت ملی آمریکا به شمار نمی‌رفت و حتی اتهامات واشنگتن علیه این کشور مبنی بر قاچاق مواد مخدر یک خطر جدی برای توجیه حمله نظامی محسوب نمی‌شد.

در این گزارش آمده است، منافع نفتی آمریکا نقش محوری در تصمیم گیری این کشور در قبال ونزوئلا ایفا کرد چرا که واشنگتن تلاش دارد کنترل تأسیسات نفتی ونزوئلا را به دست بگیرد. این کشور با داشتن بزرگترین ذخایر نفتی جهان تبدیل به یک هدف راهبردی برای شرکت‌های آمریکایی شده است.

بر اساس این گزارش، از دیگر اهداف واشنگتن می‌توان به کاهش نفوذ چین، روسیه و ایران در ونزوئلا اشاره کرد. تل آویو نیز به صورت غیر مستقیم از این تحولات بهره می‌برد.

پیش از این بسیاری از تحلیلگران در جهان و حتی شخصیت‌های آمریکایی نظیر هریس تاکید کرده بودند که هدف ترامپ از حمله به ونزوئلا نفت بوده است.