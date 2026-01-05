  1. بین الملل
چین: هیچ کشوری نمی‌تواند نقش قاضی و پلیس جهان را ایفا کند

وزیر امورخارجه چین گفت: هیچ کشوری نمی‌تواند نقش قاضی و پلیس جهان را ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وانگ یی وزیر امور خارجه چین در دیدار با اسحاق دار همتای پاکستانی خود در پکن با اشاره به تحولات ونزوئلا گفت: ما هرگز بر این باور نبوده‌ایم که کشوری بتواند به‌عنوان پلیس جهان عمل کند و همچنین نمی‌پذیریم که هیچ کشوری خود را قاضی جهان بداند.

وزیر امور خارجه چین افزود: حاکمیت و امنیت همه کشورها باید بر اساس حقوق بین‌الملل مورد حمایت قرار گیرد.

کشورهای مختلف جهان، اقدام واشنگتن در حمله به ونزوئلا و ربایش نیکلاس مادورو رئیس جمهوری این کشور را نقض منشور ملل متحد اعلام کرده‌اند. تحلیلگران، تسلط بر منابع نفتی ونزوئلا را هدف نهایی ترامپ از حمله به این کشور حمله کرده‌اند.

کارشناسان معتقدند هدف آمریکا از حمله به ونزوئلا و ربایش رئیس جمهوری این کشور، وادار کردن کاراکاس به تسلیم است.

