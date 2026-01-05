موافق واگذاری ورزشگاه تختی به استقلال هستیم/ تیم ملی مشکلی نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیا مالی وزیر ورزش در مراسم ششمین سالگرد حاج قاسم سلیمانی گفت: امروز در این برنامه واقعیتهایی از حاج قاسم سلیمانی مطرح شد که تجسم و درک آن ارادت ما را به آن شهید بزرگوار بیشتر میکند.
وی تصریح کرد: در مورد خاطرات جنگ اگر روزها ماهها و سالها هم صحبت کنیم شاید نتوانیم همه واقعیتها و حقایق آن دوران را بیان کنیم، من افتخار داشتم در دوران جنگ تحمیلی به عنوان یک بسیجی در خدمت عزیزان باشم و خاطرات بسیاری از آن دوران داریم.
دنیامالی تاکید کرد: امروز در سالروز شهادت مردی از تبار شهامت و رشادت هستیم ، شهید والا مقامی به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، مردی که به نام سردار دلها لقب گرفت.
دنیامالی با بیان اینکه برای تبیین حقیقت شخصیت حاج قاسم بهترین تعبیر فرموده مقام معظم رهبری است که فرمودند «شهید سلیمانی مرد ایمان اخلاص و عمل بود»، گفت: او مصداق یک مدیر جهاد و خستگی ناپذیر بود، او چه در ۸ سال دفاع مقدس در سالهای پس از آن در راه حریم وطن چنان رقم خورد که او را به قهرمانی در دل مردم ایجاد کرد ، او خاضعانه خدمت کرد و با مهربانی با مردم رفتار میکرد
وی تاکید کرد: مرز میدان نبرد پیروزیهای ماندگاری را برای ایران اسلامی و جبهه مقاومت رقم زد تا جایی که نامش لرزه بر اندام دشمنان میانداخت و شیطان بزرگ را به طراحی نقشه مستقیم برای شهادت او واداشت اما شهادت او فرهنگ مقاومت را غنیتر کرد و مکتب قاسم سلیمانی را به سرمایهای گرانبها برای ملتی تبدیل کرد.
دنیامالی خاطرنشان کرد: ملت ایران نشان داد همچنان در مسیر عزت و استقلال ایستاده است، ما ملتی صلح طلب هستیم اما در برابر هرگونه تجاوز با قدرت خواهیم ایستاد. ما وارث خون شهدایی هستیم که در بین آنان زنان و کودکان هم دیده میشوند. هر افتخار عنوان و مدال در میادین ورزشی در شان و منزلت ایران میافزاید. بر ماست در این مسیر تلاش کنیم تا در مسیر ایران قوی حرکت کنیم.
وزیر ورزش و جوانان در خصوص نگرانیها از امکان بدقولی آمریکا در صدور روادید برای ملیپوشان فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ اظهار داشت: بر اساس منشور و چارچوبهایی که کشورهای میزبان مسابقات بینالمللی دارند، آنها موظف به صدور ویزا برای تیمهای حاضر هستند. همچنین شهرداران شهرهایی که مسابقات در آنها برگزار میشود نیز تعهدات خود را ارائه میدهند، بنابراین نباید نگرانی جدی در این زمینه وجود داشته باشد.
او ادامه داد: رفتار رئیسجمهور آمریکا که معمولاً در مسائل مختلف دخالت میکند و مشکلاتی ایجاد میکند، مانع صدور ویزا برای اعضای تیم ملی نمی شود و به نظر میرسد مشکلی در این خصوص به وجود نخواهد آمد.
وزیر ورزش و جوانان درباره وضعیت ورزشگاه تختی تهران گفت: به عنوان دولت موظف به تعمیر ورزشگاهها نیستیم، اما در دوران گذار کنونی، دولت تلاش میکند برای باشگاههایی که به صورت حرفهای فعالیت میکنند، شرایطی فراهم شود تا بتوانند مالک ورزشگاه باشند. این موضوع در حال بررسی است و ان شاالله در آینده شاهد استقلال ورزشی باشگاهها، به ویژه دو تیم پرطرفدار، خواهیم بود.
وی افزود: ما با واگذاری ورزشگاه تختی به باشگاه استقلال موافق هستیم و تلاش میکنیم زمینهای فراهم شود که باشگاههای محبوب کشور بتوانند صاحب ورزشگاه مستقل شوند.
دنیامالی در ادامه خاطرنشان کرد: مطمئن هستیم در آینده کیفیت ورزشگاهها و چمن آنها بهبود خواهد یافت.
وی همچنین در خصوص بودجه ورزش کشور در سال آینده گفت: بودجه ورزش متناسب با دیگر حوزهها رشد داشته و خوشبختانه دولت نگاه ویژهای به ورزش دارد. امسال کاروانهای متعددی را به مسابقات اعزام کردیم و نتایج خوبی کسب شد. در حوزه ورزش دانشآموزی نیز برای نخستین بار کاروان اعزام کردیم؛ اولین اعزام به صربستان بود که بچههای ما عملکرد بسیار خوبی داشتند.
