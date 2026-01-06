به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، صبح امروز (سه شنبه ۱۶ دی) بهرام بلوریان با حضور در وزارت ورزش و جوانان با احمد دنیامالی دیدار کرد و در خصوص ظرفیت‌ها و راهکارهای گسترش روابط دوجانبه در حوزه ورزش و امور جوانان میان جمهوری اسلامی ایران و سنگاپور به تبادل نظر پرداخت.

در این دیدار، برنامه‌ها و رویکردهای وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران با هدف توسعه تعاملات ورزشی، تبادل تجربیات، برگزاری برنامه‌های مشترک و تقویت همکاری‌ها در حوزه امور جوانان میان دو کشور تشریح شد.

همچنین بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی ورزشی به‌عنوان ابزاری مؤثر در تحکیم روابط فرهنگی و اجتماعی دو کشور تأکید شد.

محمدحسن تقی‌زاده، مدیرکل دفتر امور بین‌الملل وزارت ورزش و جوانان و علیرضا هدایت‌پور، معاون همکاری‌های فرهنگی و سمن‌های مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه نیز در این دیدار حضور داشتند.